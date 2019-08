Ứng dụng gọi xe be tổ chức hội thảo sơ cấp cứu cho tài xế

Tham gia hội thảo có sự góp mặt của ông Tony Coffey, chuyên gia đào tạo chăm sóc khẩn cấp và cứu hộ thuộc Hiệp hội Cứu hộ Úc với hơn 20 năm kinh nghiệm. Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của Thạc sĩ Huỳnh Thị Phượng Hồng - Giảng viên Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật trường Đại học Y dược TP HCM. Với sự góp mặt của gần 100 tài xế be, chương trình tập trung giải quyết các vấn đề liên quan mật thiết đến sức khỏe cũng như cách xử lý những rủi ro thường gặp của cánh tài xế.



Ông Tony Coffey, chuyên gia đào tạo chăm sóc khẩn cấp và cứu hộ thuộc Hiệp hội Cứu hộ Úc chia sẻ quy trình sơ cấp cứu đúng cách cho các tài xế. Theo ông, xử lý đường thở là việc quan trọng nhất để duy trì sự sống của nạn nhân. Theo chuyên gia, quy trình sơ cấp cứu bao gồm 5 bước: Kiểm tra các mối nguy hiểm, Kiểm tra phản ứng của nạn nhân, Mở đường thở, Ép tim ngoài lồng ngực, Thổi ngạt, thổi oxy (hô hấp nhân tạo). Việc cấp cứu kịp thời có thể ngăn tình trạng chết não hoặc thậm chí là tử vong.

Sau khi gặp tai nạn, việc xê dịch người bị nạn khỏi hiện trường cũng cần đúng kỹ thuật để tránh gây tổn thương. Theo đó, đặt nghiêng người nạn nhân giúp các chất dịch, máu, nôn ói… dễ tràn ra ngoài, tránh gây tắt đường thở dẫn đến tử vong. Tham gia hội thảo, nhiều tài xế bất ngờ trước quy trình sơ cấp cứu. Trước đó, nhiều người từng tham gia sơ cứu nhưng không biết chính xác các bước thực hiện. Anh Nguyễn Trọng Phúc, tài xế beBike, chia sẻ: "Sau hội thảo, tôi đã biết được sơ cấp cứu thế nào cho đúng. Mặc dù trước đây từng tham gia cứu người khá nhiều, nhưng bản thân tôi nhận ra mình còn khá nhiều thiếu sót. Hội thảo đã mang lại những kiến thức bổ ích không chỉ để giúp đỡ người mà tôi còn có thể giúp đỡ mình".

Tại hội thảo, Thạc sĩ Huỳnh Thị Phượng Hồng nhấn mạnh tác hại của việc say nắng, say nóng đối với các tài xế. Đáng chú ý, những triệu chứng thường gặp như: mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu… có nguy cơ dẫn đến đột quỵ nếu không được xử trí kịp thời. Trong trường hợp say nắng, say nóng khi đi đường, Thạc sĩ Phượng Hồng khuyến khích các bác tài di chuyển vào nơi thoáng mát để làm hạ thân nhiệt. Việc này giúp cơ thể nghỉ ngơi và dần dần hạ nhiệt. Bên cạnh đó, người bị say nắng còn có thể kết hợp với quạt tay, khăn lau để phần nào phục hồi cơ thể. Ngoài ra, việc che chắn cơ thể bằng áo khoác, găng tay, cũng như nạp đủ nước trong suốt thời gian làm việc ngoài trời cũng vô cùng quan trọng.

Ngoài căn bệnh say nắng, say nóng thường gặp, Thạc sĩ Phượng Hồng còn chia sẻ thêm các bệnh thường gặp đối với các tài xế. Trong đó, các bệnh liên quan đến dạ dày, tiêu hóa, hô hấp,… được các tài xế quan tâm và chia sẻ. Đặc biệt, với đặc thù công việc ngồi liên tục trên xe máy, các tài xế còn có nguy cơ gặp phải bệnh trĩ, sai lệch xương sống cũng như đau nhức cơ. Hội thảo thu hút sự quan tâm cũng như tương tác từ phía các bác tài.

Anh Huỳnh Tuấn Phú, một tài xế beBike, chia sẻ rằng: "Khi chạy xe, thi thoảng tôi cũng bỏ bữa hoặc qua bữa mới ăn. Thói quen này dẫn đến đau dạ dày khiến tôi rất mệt mỏi. Sau chương trình, tôi cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích và nhận ra những triệu chứng ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau này, tôi sẽ chú ý đến bản thân mình hơn cũng như thường xuyên tập thể dục, thể thao".