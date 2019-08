Sứ vụ tuổi 20 NHG: Phục vụ trong yêu thương

Chương trình tổng kết năm 2018 – 2019 và lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (1999-2019) NHG diễn ra vào ngày 24-8 với sự tham dự của hơn 3.000 nhân sự, khách mời, đối tác trong nước và quốc tế, phụ huynh và học sinh của NHG là những nghệ sĩ, bác sĩ, doanh nhân… nổi tiếng. Trước đó, NHG tổ chức hoạt động ngày hội hiến máu nhân đạo (phát động đợt 1 được gần 600 người hiến máu với 165,000 ml máu), cuộc thi tìm kiếm tài năng NHG’s Got Talent 2019 và cuộc thi sáng tác bài hát Uy Tín & Lãng Mạn nhằm chào đón sự kiện với tinh thần nhân văn và sáng tạo.

Ươm mầm những giấc mơ xanh

Theo báo cáo tổng kết năm 2018 – 2019, bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo, Tổng Giám đốc NHG cho biết: hiện hệ thống giáo dục NHG đang giảng dạy và đào tạo cho gần 65.000 học sinh - sinh viên; trong đó 78% là sinh viên đại học, 22% là học sinh hệ thống K-12 (từ mầm non đến lớp 12), hiện diện tại 18 tỉnh, thành với 50 cơ sở trên cả nước. Đặc biệt, NHG hội tụ đội ngũ 4.000 trí thức bậc cao với 55% nhân sự có trình độ cử nhân, 30% trình độ thạc sĩ, 12% tiến sĩ và 3% phó giáo sư, giáo sư.

Trong năm học 2018-2019, NHG có 5 mục tiêu hành động lớn: Tăng trưởng quy mô hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng; Triển khai công nghệ trong hệ thống giáo dục; Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình giáo dục; Bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ - giáo viên; Tiếp tục quốc tế hóa hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng. Tất cả những mục tiêu này đã được tập thể CBCNV, giảng viên NHG thực hiện toàn lực và gặt hái nhiều thành tựu. Trong đó, NHG vinh dự nhận giải thưởng "Trường học tốt nhất sử dụng công nghệ" (The best school using technology) tại Lễ trao giải International School Award 2019 ở Ấn Độ vào tháng 5-2019. Bên cạnh đó NHG chính thức trở thành thành viên Việt Nam đầu tiên của Hội đồng Giáo dục Hoa Kỳ - ACE (American Council of Education) bên cạnh 1.700 tổ chức giáo dục danh giá trên thế giới như Harvard, Standford, Upenn…

Về những điểm sáng trong chương trình giáo dục năm học vừa qua, ba hệ thống K-12 gồm iSchool, UKA, SNA đã đạt danh hiệu "trường học điển hình của Microsoft (Microsoft Showcase School), 100% các trường có giáo viên tham gia sinh hoạt trong mạng lưới Chuyên gia Giáo dục Microsoft. Đặc biệt, Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA) vinh dự trở thành thành viên của Hội đồng trường quốc tế (CIS), là ứng viên giảng dạy chương trình IB toàn phần, được Bộ GD&ĐT chứng nhận chương trình tích hợp giữa chương trình IB và chương trình của Bộ GD&ĐT. Ngoài ra, UKA ký hợp tác độc quyền với British Study Centres Worldwide (BSCW) triển khai chương trình dự bị đại học Khối các đại học Bắc Anh – NCUK (Northern Consortium of UK Universities), học sinh có cơ hội tuyển thẳng vào hơn 60 trường đại học danh tiếng trên toàn cầu…

Lũy tiến giá trị tri thức

Cũng trong năm 2018 – 2019, NHG đã tinh gọn và tối ưu hóa quy trình vận hành bằng việc tái cấu trúc mô hình quản trị: chỉ còn hai cấp là Tập đoàn và Trường học, tăng quyền tự chủ tối đa cho Ban Giám hiệu và các nhân sự chủ chốt của nhà trường.

Kiện toàn cơ cấu tổ chức và phát triển vì mục tiêu giáo dục, NHG thành lập 3 hội đồng: Hội đồng Giáo dục, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục và Hội đồng Đại học, khẳng định sự đầu tư toàn tâm, sâu rộng và gia tăng giá trị chuyên môn.

Bên cạnh đó, NHG đã đồng hành cùng Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội cùng các cơ quan báo, đài tổ chức nội dung và sự kiện định hướng phát triển giáo dục tư thục Việt Nam; trao hơn 1.000 suất học bổng quốc tế cho học sinh – sinh viên trên toàn quốc; dành 30 tỷ đồng cho các đơn vị trường thành viên để trao các suất học bổng khuyến học, khuyến tài, học bổng ươm mầm tài năng trên toàn hệ thống; tài trợ nhiều cuộc thi địa phương và cấp quốc gia.

Các dự án tiêu biểu của NHG trong năm 2018 – 2019 bao gồm Thành phố Giáo dục Quốc tế - IEC Quảng Ngãi; Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quảng Trị (Giải Bạc Kiến trúc Quốc gia 2018 và Giải Kiến trúc xanh khu vực châu Á 2018, quy mô 2.000 học sinh); Trường Song ngữ Quốc tế Học viện Anh Quốc UK Academy (UKA) Hạ Long (quy mô 2.000 học sinh). Dự kiến trong năm 2019 – 2020, NHG sẽ khởi công các dự án: iSchool Cẩm Phả, UKA Đà Nẵng, UKA Biên Hòa, iSchool Củ Chi, IEC Đak Lak, cơ sở mới Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU), cơ sở mới Trường Đại học Hoa Sen (HSU)…

Trong khuôn khổ hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, NHG đã trao giải thưởng tôn vinh cho 135 cá nhân, 3 tập thể đạt giải Uy Tín; 17 cá nhân đạt giải Lãng Mạn; 55 cá nhân, 2 đơn vị có nhiều đóng góp; 7 cá nhân, 4 tập thể có nhiều đóng góp trong quá trình đưa IEC Quảng Ngãi đi vào hoạt động.

Sứ vụ tuổi 20

Trên hành trình 20 năm phát triển, NHG không ngừng gia tăng vượt trội về quy mô và giá trị tri thức mỗi ngày. Trong kế hoạch hành động năm học 2019-2020, NHG sẽ tiếp tục tăng trưởng số trường; nâng cao chất lượng giáo dục; đào tạo chuyên môn giáo viên; hoàn thiện và mở rộng hệ thống IEC; gia tăng chất quốc tế trong các trường.

Chia sẻ về định hướng phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới, bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo, Tổng Giám đốc NHG cho biết: "Bước vào tuổi 20 là lúc chúng ta phải khẳng định dứt khoát lời đáp cho câu hỏi ‘con người Nguyễn Hoàng là thế nào?’. Câu trả lời hay sự khẳng định này là rất quan trọng, vì Nguyễn Hoàng đã quyết định dốc toàn tâm, toàn trí, toàn lực theo ơn gọi giáo dục; ngõ hầu giáo dục là sứ vụ duy nhất mà NHG chọn để phụng sự đất nước và con người Việt Nam".

"Như thế, căn tính của con người Nguyễn Hoàng chính là ‘tình yêu’ và ‘phục vụ". Hay có thể nói là ‘phục vụ trong yêu thương". Trên nền tảng yêu thương, con người Nguyễn Hoàng sẽ lãnh đạo bằng sự phục vụ - giảng dạy/giáo dục bằng sự phục vụ - chăm sóc với tinh thần phục vụ - học tập là để phục vụ - cộng tác để phục vụ. Đối với con người Nguyễn Hoàng, các chỉ số thông minh (IQ) hay chỉ số cảm xúc (EQ) cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả là chỉ số tình yêu (LQ)", bà Thảo chia sẻ.

"NHG làm giáo dục vì điều gì? Vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận? Rất đơn giản để trả lời, NHG làm giáo dục vì giáo dục. Vậy giáo dục là một ngành kinh doanh hay phúc lợi? Trong quan điểm của NHG, giáo dục là một dịch vụ, nhưng là dịch vụ đẳng cấp, nhân văn và có trách nhiệm. Ba chữ quan trọng nhất với NHG ở thời điểm hiện tại là hệ sinh thái (ecosystem), phi truyền thống (unconventional), và trải nghiệm (experience). Trong 20 năm qua, NHG đã thử bước vào rất nhiều con đường khác nhau, từ công nghệ thông tin, đến đặt một chân vào con đường tài chính hay bất động sản… Tuy nhiên, những con đường đó đều không thuộc về mình. Giờ đây, niềm hạnh phúc nhất của bản thân tôi và lãnh đạo Tập đoàn là đã tìm ra được con đường của mình, chính là con đường làm giáo dục", ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng chia sẻ.