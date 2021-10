Quỹ Từ thiện Kim Oanh tiếp tục hỗ trợ người dân vùng dịch

Bà Đặng Thị Kim Oanh (bìa phải) - Chủ tịch Quỹ Từ thiện Kim Oanh cùng các tình nguyện viên chuẩn bị những phần quà đến thăm công nhân lao động

Cư dân sống trong các dãy nhà trọ trên trục đường D20, phường Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương đa phần đều là công nhân làm việc ở các khu công nghiệp lân cận. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh, mọi người tạm ngưng làm việc, sản xuất và mất hẳn các nguồn thu nhập. Khi những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng gần cạn cũng là lúc cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới, nhiều gia đình đã chọn cách hồi hương nương tựa cha mẹ. Thế nhưng chị Phan Thị Tuyết quê ở Đồng Tháp (nhà trọ Thu Hà) lại có suy nghĩ khác khi chọn ở lại Bình Dương vì chị nghĩ đơn giản nếu ở lại sẽ được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho tiêm vắc-xin bảo vệ sức khỏe và tặng lương thực sống trong những ngày chờ công ty gọi đi làm lại. Chị Tuyết cho biết nếu về quê sẽ không thể kiếm được công việc ổn định như hiện tại, dù có khó khăn đến mấy cũng quyết bám trụ ở lại Bình Dương.



Ngày 8-10-2021, Quỹ Từ thiện Kim Oanh cùng Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bình Dương mang theo 2.500 túi an sinh đến các xóm trọ thuộc vùng đặc biệt đỏ phường Thới Hòa, Tân Định và Hòa Lợi, thị xã Bến Cát tặng mỗi gia đình 1 phần quà nhỏ gồm 10kg gạo, 1kg cá khô, 10 trái trứng gà, dầu ăn, nước mắm, nước tương… hỗ trợ người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn trong những ngày đầu trở lại với công việc nhưng chưa có thu nhập. Bà Tuyết mừng vui khi hay tin có đoàn thiện nguyện ghé thăm tặng quà. Vui vì trong nhà hiện giờ chỉ còn ít đồ ăn, nay được Quỹ Từ thiện Kim Oanh hỗ trợ dù ít hay nhiều nhưng tình cảm, sự quan tâm là niềm vui lớn nhất.

Ông Nguyễn Đức Trọng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh tặng quà, động viên người lao động cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tại huyện Nhơn Trạch và Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Quỹ Từ thiện Kim Oanh đã trao cho mỗi địa phương 600 túi an sinh hỗ trợ những lao động nghèo, người lao động tự do mất việc làm do ảnh hưởng Covid-19. Ông Nguyễn Thanh Hòa – Phó Chủ tịch MTTQ huyện Nhơn trạch đánh giá những phần quà này rất có ý nghĩa và địa phương đang cần hỗ trợ cho người dân vùng đỏ xã Hiệp Phước, các ấp đỏ xã Phước thiền và vùng vàng xã Long Tân. Khi nhận bàn giao xong, số quà này sẽ nhanh chóng chuyển về các điểm phong tỏa, cách ly hỗ trợ ngay cho người dân.



Bà Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh bàn giao 600 phần quà hỗ trợ người lao động cho ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Chủ tịch MTTQ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Bà Đặng Thị Kim Oanh (bìa phải) – Chủ tịch Quỹ Từ thiện Kim Oanh cho biết: "Những túi an sinh vừa trao tặng không chỉ mang lại lợi ích cho người lao động mà còn tạo nguồn năng lượng động viên mọi người ở lại cùng địa phương thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Còn hơi thở, còn thương hiệu Kim Oanh, Quỹ sẽ cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm cho các hoàn cảnh khó khăn".

Trước đó ngày 6-10, Quỹ Từ thiện Kim Oanh đã trao 2000 túi an sinh đến người lao động nghèo tại quận Gò Vấp, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh và thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tại "Chợ 0 đồng" do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương tổ chức ở TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người lao động làm thuê mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến nhận thực phẩm, bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch Quỹ Từ thiện Kim Oanh đã ủng hộ 1 tấn gạo, 1 tấn rau củ quả các loại và 8.500 trứng gà giúp các mặt hàng ở "Chợ 0 đồng" thêm phong phú và người nghèo khó có thêm nguồn thực phẩm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

2000 túi an sinh được trao cho người lao động tại quận Gò Vấp, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh và thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ngày 6-10

…và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương 2.500 phần

Trong tháng 8-2021, Quỹ Từ thiện Kim Oanh đã tổ chức chương trình "Hạt gạo Nghĩa tình" trao tặng 200 tấn gạo và hàng chục phần nhu yếu phẩm; chương trình "Túi an sinh" giai đoạn 1 trao tặng 700 phần quà đến các hoàn cảnh khó khăn trong các khu phong tỏa, cách ly ở tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh.