Nghĩa cử uống nước nhớ nguồn của EVNSPC

Sáng sớm 25-7, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Văn Hợp cùng đoàn công tác của EVNSPC đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Nguyễn Thị Kiều (ấp Thạnh Sơn, xã Phước Thuận, Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Mẹ Kiều có chồng và con hy sinh trong hai cuộc kháng chiến, nay vừa tròn 90 tuổi. "Mẹ cảm ơn các con! Sự quan tâm của các con là niềm động viên và tiếp thêm niềm tin cho mẹ!" - mẹ Kiều nói.



Ăn quả nhớ kẻ trồng cây



Ngày 25-7 cũng là ngày đáng nhớ đối với gia đình bà Nguyễn Thị Thu (ấp Phú Tài, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) vì chính thức được sở hữu và sống trong căn nhà mới khang trang, đồng thời chấm dứt chuỗi ngày dài sống trong cảnh tá túc, tạm bợ. "Lần đầu tiên trong đời có được căn nhà đàng hoàng nên tui mừng lắm!" - bà Thu nói trong nỗi xúc động, nước mắt trực trào.

Bà Thu là con gái liệt sĩ Nguyễn Văn Út, ở Bến Tre. Cha mất từ hồi mới lẫm chẫm biết đi, bà Thu sống cùng mẹ trong gia cảnh khó khăn, không ruộng đất nên phải đi làm thuê kiếm sống. Năm năm trước, hai vợ chồng bà đến Xuyên Mộc làm thuê và quyết định lập nghiệp tại nơi này. Gom góp mua được miếng đất nhỏ ở rìa xóm, hai vợ chồng dùng những tấm tôn phế thải che tạm căn chòi tá túc. Gần đây, gia đình bà được EVNSPC và chính quyền địa phương hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng nhà. "Được hỗ trợ đủ tiền vật tư, tôi tự lo nhân công và làm ngày làm đêm gần hai tháng để có nhà ở" - ông Huỳnh Văn Hải, chồng bà Thu không dấu được niềm vui.

Cùng ngày, đoàn công tác của EVNSPC và chính quyền địa phương cũng đã trao nhà tình nghĩa cho hai gia đình chính sách khác ở huyện Xuyên Mộc. Đó là gia đình ông Phạm Chí Thanh (1955) con liệt sĩ ở thị trấn Phước Bửu và ông Trần Nuôi (1947) con liệt sĩ ở ấp 3 xã Hòa Hội.

Ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch HĐTV EVNSPC - thăm và tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Trước đó, ông Nguyễn Văn Hợp cũng đã đến thăm và tặng quà Mẹ VNAH Lương Thị Chính ở huyện Long Điền; thăm, tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Người có công Long Đất (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); trao nhà tình nghĩa cho 2 hộ gia đình và thăm, tặng quà cho Mẹ VNAH ở tỉnh Bình Thuận. Đồng thời, ông Nguyễn Phước Đức - Tổng Giám đốc EVNSPC cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Dư và trao 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 hộ gia đình chính sách ở huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang; thăm và tặng quà gia đình bà Võ Thị Lớn ở xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, là con liệt sĩ. Căn nhà gia đình bà đang ở cũng được Tổng Công ty Điện lực miền Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng trong năm 2017.

Ông Nguyễn Phước Đức - Tổng Giám đốc EVN SPC - thăm và tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Dư tại xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

Cũng trong dịp này, đoàn công tác EVN SPC phối hợp với UBND huyện Tân Thạnh, UBND thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tổ chức lễ bàn giao 5 căn nhà tình nghĩa, trong đó 4 căn nhà tình nghĩa trao cho các gia đình chính sách tại các xã Tân Hòa, Tân Lập thuộc huyện Tân Thạnh và 1 căn tại xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường. Mỗi căn có trị giá 50 triệu đồng. Trong đó, EVNSPC hỗ trợ 3 căn còn lại 2 căn do ngành điện vận động đối tác là Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) hỗ trợ.

Ông Đức cho biết, trong tháng 7-2019, EVNSPC và các đơn vị đã tổ chức trao tặng 47 căn nhà tình nghĩa và thăm, tặng quà cho 17 Mẹ VNAH. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, EVNSPC đã trao tặng 61 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn các tỉnh phía Nam.

Tấm lòng của người lao động EVNSPC

Ông Nguyễn Văn Hợp chia sẻ, với truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, hằng năm EVNSPC dành hàng chục tỉ đồng để tri ân các gia đình chính sách và thực hiện các công tác xã hội. Cụ thể, năm 2018, EVNSPC hỗ trợ các tỉnh thành khu vực phía Nam xây dựng 268 căn nhà tình nghĩa, tình thương với số tiền 13,4 tỉ đồng. Vận động công nhân viên, người lao động đóng góp Quỹ tương trợ xã hội của Tập đoàn điện lực Việt Nam 2,54 tỉ đồng; Quỹ "Vì người nghèo" của địa phương và Trung ương là 6,5 tỉ đồng. Thăm hỏi và tặng quà 46 Mẹ VNAH với số tiền 163 triệu đồng. Xây dựng, sửa chữa 40 nhà mái ấm công đoàn với số tiền 2,4 tỉ đồng; 5 nhà đồng nghiệp với tổng số tiền 265 triệu đồng. Thăm hỏi đơn vị cơ sở vùng sâu, vùng xa trong tháng công nhân 2018 và CBCNV khó khăn: 150 tập thể và gần 1.000 cá nhân với tổng số tiền trên 2 tỉ đồng.

Tổng Công ty Điện lực miền Nam cho biết bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn thì ngành điện lực luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội với mục đích cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. "Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt là trao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho gia đình chính sách và hộ nghèo trong thời gian tới. Mong rằng, các cấp, ngành và địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành điện lực thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, để mọi người không chỉ biết đến chúng tôi với nhiệm vụ cung cấp điện mà còn sẵn sàng thực hiện những việc làm ý nghĩa cho cuộc sống" - ông Nguyễn Văn Hợp chia sẻ thêm.

Hướng đến kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27-7, 21 Công ty Điện lực thành viên thuộc EVNSPC đã triển khai cùng lúc nhiều hoạt động tri ân người có công và gia đình chính sách ở nhiều tỉnh, thành phố phía Nam. Trong đó, tổ chức trao tặng 47 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách; thăm, tặng quà 21 Mẹ VNAH; tặng 68 suất quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (thị trấn Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu); triển khai kiểm tra đảm bảo an toàn điện và sửa chữa, thay hệ thống điện trong nhà, đèn chiếu sáng cho hơn 1.000 là gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách thuộc diện nghèo; thăm, tặng quà các Hội Cựu chiến binh, Cựu chiến binh trên địa bàn; tặng hàng trăm phần quà cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn… Riêng trong năm 2019, EVNSPC tài trợ xây dựng 270 căn nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đồng đội với tổng kinh phí 13,5 tỉ đồng tại địa phương 21 tỉnh, thành phía Nam. Ngoài ra, còn nhận phụng dưỡng 40 Mẹ VNAH, tổ chức thăm hỏi trên 260 gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ.