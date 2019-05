Green+ mở rộng hợp tác tài chính, mạng lưới

1 giờ trước 548 1k

Vào sáng ngày 13-5, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) và tỉnh Nghệ An đã ký hợp tác chiến lược giai đoạn 2019 - 2025. Lễ ký diễn ra giữa ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và ông Phạm Huy Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist.