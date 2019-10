EVNSPC: 15 kỹ sư được công nhận Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN

Sáng 23-10, tại trụ sở EVNSPC, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Hội Điện lực Việt Nam (VEEA) phối hợp với Liên đoàn các tổ chức kỹ sư Đông Nam Á (AFEO) tổ chức Lễ trao chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN 2019 cho 15 kỹ sư đang công tác tại EVNSPC.



Chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN được trao bởi tổ chức Liên đoàn các tổ chức kỹ sư Đông Nam Á - AFEO (the ASEAN Federation of Engineering Organizations). AFEO được chính thức thành lập ngày 1-8-1982 tại Indonesia. Hằng năm, AFEO tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật thường niên (CAFEO) theo chế độ luân phiên, mỗi năm tổ chức tại một quốc gia. Cùng với nội dung Hội nghị theo chủ đề được lựa chọn còn có các hoạt động như: Họp Ban chấp hành AFEO, họp Ban chấp hành Ủy ban đăng bạ kỹ sư ASEAN (ASEAN Engineering Register - AER). Tham gia CAFEO thường có 300-400 đại biểu đến từ 10 nước ASEAN và các nước Nhật, Hàn Quốc, Canada, Úc, Mỹ, Trung Quốc… Từ năm 1998, AFEO bắt đầu nhiệm vụ quan trọng với mục tiêu tiên phong là tạo điều kiện thuận lợi cho sự chuyển dịch kỹ sư trong khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), với sự hình thành của Đăng bạ Kỹ sư ASEAN (AER).

15 kỹ sư công tác tại EVNSPC được công nhận Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN

Hội đồng Đăng bạ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN của Việt Nam (Vietnam ASEAN Engineering Register Commission - VAERC) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) là một trong những tổ chức lớn nhất tập hợp hơn 2 triệu trí thức trong nước và hơn 400.000 trí thức người Việt ở nước ngoài trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Thành viên của VUSTA hiện có 77 hội khoa học và kỹ thuật ngành toàn quốc, 63 Liên hiệp Hội tỉnh/thành phố và gần 400 trung tâm, viện nghiên cứu, hơn 150 tờ báo, tạp chí chuyên ngành.

Từ năm 1998, VUSTA đại diện cho Việt Nam tham gia AFEO. Tháng 10-2004 đã có 19 kỹ sư Việt Nam lần đầu tiên được đăng bạ là Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN. Năm 2006, Hội đồng Đăng bạ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN của Việt Nam (VAERC) chính thức thành lập dưới sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương VUSTA và đến năm 2015 đã có gần 190 kỹ sư Việt Nam đang làm việc trong các lĩnh vực như xây dựng, giao thông vận tải, đường thủy, tư vấn khoa học công nghệ, hàng không, được đăng bạ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN. Hằng năm, VUSTA đều tổ chức các đoàn đại biểu tham dự CAFEO nhằm chia sẻ thông tin, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm với các kỹ sư trong và ngoài khu vực.

Phát biểu tại lễ trao Chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN 2019, GS.TSKH Đặng Vũ Minh chia sẻ: Mục đích của đăng bạ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN nhằm: Thúc đẩy sự phát triển của đội ngũ kỹ sư ASEAN trong và ngoài khối; bảo vệ và thúc đẩy lợi ích của các kỹ sư; thúc đẩy sự hình thành và thực hành chuyên nghiệp lên tiêu chuẩn cao hơn và thường xuyên kiểm tra lại; tăng cường mối quan hệ văn hóa và năng lực giữa các thành viên kỹ sư trong ASEAN; nâng cao sự giàu có của các nước ASEAN; cung cấp đầy đủ dữ liệu liên quan đến quá trình phát triển nghề nghiệp của kỹ sư vì lợi ích của nhà tuyển dụng tiềm năng; khuyến khích việc cập nhật liên tục về chất lượng của các kỹ sư bằng cách thiết lập, giám sát và rà soát tiêu chuẩn.

Trong việc theo đuổi những mục tiêu này, AFEO và VAERC sẽ duy trì việc đăng bạ kỹ sư với từng cá nhân, do đó các cá nhân có thể được nhận chứng nhận đăng bạ miễn là các kỹ sư đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu theo quy định.

EVNSPC hiện có tổng cộng 31 kỹ sư được trao Chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN. Đây là vinh dự và tự hào lớn đối với tập thể các kỹ sư của EVNSPC.