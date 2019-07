"Êm ái và tiện nghi, VinFast Lux xứng tầm xe sang"

29/7/2019 548 1k

Hệ sinh thái thông minh dựa trên 4 trục cốt lõi: An toàn, an ninh thông minh; Vận hành thông minh; Cộng đồng thông minh và Sản phẩm thông minh, Vinhomes Grand Park trở thành đại đô thị tiên phong ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) vào vận hành quản lý đầu tiên tại TP HCM, mang lại phong cách sống thời thượng, an ninh, an toàn cao cho cư dân.