CEO Thế giới Di động: ‘Ngày càng nghĩ nhiều hơn về sự sẻ chia’

Tháng 1-2021, sự kiện thiện nguyện thường niên Tết An Bình năm thứ 12 với chủ đề “Xanh An Bình – Xanh Việt Nam” do Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) khởi động và phối hợp thực hiện cùng Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường). Hành trình Tết An Bình 2021 là chương trình hưởng ứng sáng kiến 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, với kế hoạch trao tặng hơn 11.000 cây xanh phòng hộ cho đồng bào vùng biên giới huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.