“Đổ xăng trước - Trả tiền sau”, khách hàng mua xăng dầu được hưởng quyền lợi đặc biệt qua ứng dụng PVOIL 4U

Ông Cao Hoài Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVOIL và ông Trần Hoài Nam - Phó Tổng Giám đốc HDBank chủ trì buổi họp báo với sự tham gia của Lãnh đạo các đối tác quan trọng như Be Group, PVcomBank, MBBank, Bảo Hiểm PVI, Urbox, SSG.

Buổi họp báo nhận được sự quan tâm tham dự của 30 cơ quan báo, đài tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Ông Cao Hoài Dương - Chủ tịch HĐQT PVOIL chia sẻ, PVOIL là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh phân phối các sản phẩm dầu, hằng năm cung ứng ra thị trường nội địa hơn 5,5 triệu m3/tấn xăng dầu các loại, chiếm khoảng 22%-25% thị phần trong nước. Với mong muốn ngày càng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất; mang đến nhiều hơn những trải nghiệm và tiện ích cho khách hàng, PVOIL đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.



Ông Cao Hoài Dương - Chủ tịch HĐQT PVOIL chủ trì buổi họp báo



Trên cơ sở hiệu quả và tiện ích đã mang đến cho khách hàng trong những năm qua, PVOIL tiếp tục phối hợp với các đối tác xây dựng và cho ra mắt ứng dụng PVOIL 4U với nhiều tính năng nổi bật, lần đầu tiên được mang đến trải nghiệm cho khách hàng như tính năng “Cho tặng phiếu xăng dầu”; cung cấp giải pháp quản lý giao dịch mua xăng dầu cho nhóm khách hàng; tra cứu phạt nguội; mua bảo hiểm cho phương tiện… Đặc biệt, PVOIL hợp tác với Ngân hàng HDBank để mang đến cho khách hàng quyền lợi “Đổ xăng trước - trả tiền sau” thông qua tính năng ngân hàng cấp tín dụng mua xăng dầu.

Ông Trần Hoài Nam - Phó Tổng Giám đốc HDBank đồng chủ trì buổi họp báo



Là đối tác quan trọng của PVOIL, HDBank đã cung cấp giải pháp về kỹ thuật, chính sách tín dụng để khách hàng của PVOIL 4U thực hiện được tính năng ngân hàng cấp tín dụng mua xăng dầu. Ông Nguyễn Tấn Lực - Giám đốc Trung tâm phát triển ứng dụng Ngân hàng số HDBank cho biết sự hợp tác lần này giữa HDBank và PVOIL không chỉ là một bước tiến quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược, mà còn đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ trong hành trình số hóa của cả hai bên. Kết quả hợp tác qua PVOIL 4U tiếp tục thể hiện cam kết của HDBank trong việc thúc đẩy xã hội số, nền kinh tế số, và đem lại những trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt tiện lợi và tiên tiến nhất cho người dùng.

Tham dự và chia sẻ tại buổi họp báo, bà Vũ Hoàng Yến - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Be Group, đơn vị sở hữu siêu ứng dụng BE đánh giá với quy mô ngày càng mở rộng của cộng đồng tài xế công nghệ BE, tới nay đã đạt con số hơn 400 ngàn tài xế hoạt động tích cực trên các nhóm dịch vụ Đặt xe - Giao hàng - Giao đồ ăn, chúng tôi tin tưởng rằng “PVOIL 4U” sẽ trở thành một công cụ không thể thiếu, giúp nâng cao hiệu quả công việc và giảm bớt gánh nặng tài chính trong quá trình vận hành cho tài xế. Ứng dụng này không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho các tài xế mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số và hệ thống giao thông đô thị.



Bà Vũ Hoàng Yến - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Be Group, đơn vị sở hữu siêu ứng dụng BE chia sẻ thông tin tại buổi họp báo

Lãnh đạo PVOIL và các đối tác đã dành nhiều thời gian chia sẻ các nội dung quan tâm của báo chí như tính bảo mật, an toàn thông tin của Ứng dụng PVOIL 4U và đặc biệt là các ý kiến về tính năng “Đổ xăng trước - Trả tiền sau” với những thắc mắc về hạn mức tín dụng và cách thức đăng ký, sử dụng tính năng ngân hàng cấp tín dụng mua xăng dầu; mức độ rủi ro và giải pháp quản lý rủi ro; quy định về phạt trả chậm khi không thanh toán đúng thời hạn…

Phóng viên báo Điện tử chính phủ nêu vấn đề quan tâm về ứng dụng PVOIL 4U

Theo đó, Lãnh đạo PVOIL và các đối tác cam kết sẽ thực hiện tính bảo mật cao nhất dành cho một ứng dụng thương mại. Đối với tính năng “Đổ xăng trước - Trả tiền sau”, PVOIL và HDBank cho biết đây là giải pháp mang tính tiên phong của hai doanh nghiệp và ngành tài chính tiêu dùng; dựa trên kinh nghiệm cho vay tín chấp của HDBank và quá trình sàn lọc có định hướng nhóm khách hàng thường xuyên của PVOIL nhằm tạo ra giải pháp tài chính cho khách hàng và cũng là giải pháp gia tăng lượng khách hàng, gia tăng doanh thu của doanh nghiệp.

Tại buổi họp báo, đại diện PVOIL thông báo về các chương trình khuyến mại nhân dịp giới thiệu ứng dụng PVOIL 4U do PVOIL và đối tác HDBank thực hiện.

Toàn cảnh buổi họp báo giới thiệu ứng dụng PVOIL 4U