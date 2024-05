DIFF 2024 mở cổng bán vé trực tuyến, du khách hào hứng mua vé sớm

Nhiều hạng vé và ưu đãi đặc biệt

Website chính thức của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 (https://diff.vn) vừa chính thức mở bán vé trực tuyến với nhiều mức vé khác nhau và nhiều ưu đãi đặc biệt.

Theo đó, vé DIFF 2024 có giá từ 800.000 đồng đến 3.000.000 đồng theo 5 hạng khán đài. Mức thấp nhất là khán đài A1 với giá 800.000 đồng; các khán đài A2, A3 đồng giá 1.000.000 đồng; khán đài A ở chính giữa sẽ có giá 2.000.000 đồng; và khán đài VIP với giá vé cao nhất 3.000.000 đồng. Trẻ em dưới 1m được miễn phí vé nếu ngồi cùng phụ huynh đi cùng.

DIFF 2024 chính thức mở bán vé trực tuyến với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Đặc biệt, khi đặt vé trên website, du khách sẽ nhận được ưu đãi giảm giá 5% đối với đêm khai mạc và đêm chung kết; giảm 10% đối với các đêm thi đấu khác.

Tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay, Ban tổ chức (BTC) cũng tung vé combo với mức giá rất hợp lý để du khách vừa có thể xem trực tiếp các màn thi pháo hoa mãn nhãn, vừa khám phá Bà Nà - điểm đến du lịch mang tính biểu tượng của thành phố bên sông Hàn. Combo All in One (bao gồm 01 vé DIFF, 01 vé cáp treo lên Bà Nà và 01 suất buffet trưa tại Sun World Ba Na Hills) với giá 1.750.000 đồng cho người lớn và 1.500.000 cho trẻ em. Đối với du khách quốc tế, do không đồng áp dụng chính sách ưu đãi giá vé cáp treo cho người Việt, nên chi phí combo sẽ là 2.050.000 đồng với người lớn và 1.750.000 đồng đối với trẻ em.

Sơ đồ khán đài và thông tin chi tiết về giá vé DIFF 2024

Theo thông tin từ BTC, vé DIFF 2024 nhận được sự quan tâm rất lớn của du khách và các đơn vị lữ hành. Ngay khi vừa mở cổng bán vé, trang web và số hotline của BTC đã liên tục nhận thông tin đặt vé của cả du khách trong nước và quốc tế. Với khán đài lớn hơn mùa DIFF 2023, có sức chứa 10.000 chỗ ngồi, DIFF 2024 hứa hẹn sẽ tạo nên một không khí bùng nổ cho mùa hè Đà Nẵng.

DIFF 2024 – kịch tính và khó đoán

Năm nay, DIFF sẽ tiếp tục được tổ chức tại sân khấu pháo hoa trên đường Trần Hưng Đạo ven sông Hàn. DIFF 2024 ghi dấu ấn 12 năm tổ chức và trở thành một lễ hội quốc tế đáng mong chờ nhất tại Đà Nẵng – Điểm đến của các sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á. Với chủ đề "Made in Unity – Kết nối toàn cầu – Rạng rỡ năm châu", DIFF 2024 truyền tải thông điệp về một thế giới hòa bình, hữu nghị, nhân văn và tôn vinh những giá trị truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Dự kiến ra từ ngày 8.6 – 13.7.2024, DIFF 2024 có 5 đêm thi, bao gồm 4 đêm thi vòng loại và một đêm chung kết. Đêm khai mạc dự kiến diễn ra vào 8.6, các đêm sau đó tổ chức vào mỗi tối Thứ 7 trong các tuần kế tiếp (nghỉ hai tuần trước đêm chung kết). Và đêm chung kết DIFF 2024 sẽ kết thúc Lễ hội vào 13/7.

Thông tin lịch thi đấu chính thức của Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024

Theo thông tin từ BTC, lễ hội pháo hoa năm nay có sự tham gia của 8 đội pháo, gồm 7 đội quốc tế (Pháp, Ý, Mỹ, Đức, Ba Lan, Trung Quốc, Phần Lan) và đội đại diện Việt Nam đến từ Đà Nẵng. Trong đó, Đức, Trung Quốc và Mỹ là 3 tân binh hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn đầy bất ngờ và khó đoán cho khán giả.

Mỗi đêm, các đội sẽ có 20 phút trình diễn các màn pháo hoa theo chủ đề do BTC thống nhất. Chủ đề lần lượt của 5 đêm trình diễn trong khuôn khổ DIFF 2023 lần lượt là: Tinh hoa văn hóa (8-6), Tuyệt tác thiên nhiên (15-6), Tình yêu diệu kỳ (22-6), Thế giới thần tiên (29-6), Nhịp điệu tương lai (13-7). Đêm khai mạc và chung kết DIFF 2024 sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20h30 trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Tại Việt Nam, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF đã trở thành thương hiệu của Đà Nẵng mỗi dịp hè về. Trong không gian sôi động của những lễ hội hè đầy sắc màu, những màn trình diễn đầy kịch tính của ánh sáng bên dòng sông Hàn chính là lý do thu hút hàng triệu khách du lịch đổ về đây mỗi dịp hè.

Để đặt vé DIFF 2024, du khách truy cập website chính thức của sự kiện tại link: https://diff.vn/ hoặc gọi tới hotline: 1800 1000 để được giải đáp các thắc mắc.