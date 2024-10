Đẩy mạnh kinh doanh số, HDBank báo lãi vượt 12.650 tỉ, tăng 46,6%, triển khai chia cổ tức 20%

Cụ thể: Lợi nhuận trước thuế đạt tới 12.655 tỉ đồng, tăng 46,6% so với cùng kỳ. Tỷ lệ ROE 26,7%, tỷ lệ nợ xấu (theo quy định của NHNN) thấp chỉ 1,46%. Ngân hàng đang triển khai chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%

Kết quả kinh doanh tích cực này một lần nữa khẳng định vị thế của HDBank trong top ngân hàng bán lẻ đa năng nền tảng vững vàng, sức khỏe tài chính lành mạnh, năng lực duy trì tăng trưởng mạnh cao và liên tục nhiều năm liền, hiệu quả sinh lời tốt . Ngân hàng này có chiến lược phát triển bền vững, quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ hướng tới khách hàng bán lẻ chất lượng cao và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đặc biệt tại các khu vực đô thị loại 2, nông thôn trong các chuỗi giá trị giàu tiềm năng.

Tăng trưởng tín dụng 16,6%.

Theo báo cáo tài chính, lợi nhuận trước thuế quý 3 của HDBank đạt 4.490 tỉ, tăng 42,7% so với quý 3-2023 và lũy kế 9 tháng 12.655 tỉ đồng, tăng 46,6% và hoàn thành 79,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tỉ lệ ROE đạt 26,7%, ROA đạt 2,2% trong nhóm dẫn đầu toàn ngành.

Mảng tài chính tiêu dùng tại HD SAISON tiếp tục phục hồi mạnh mẽ với dư nợ tăng 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 906 tỉ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ, ROE 22,9%, là công ty tài chính tiêu dùng hiệu quả dẫn đầu ngành. Công ty hiện sở hữu gần 26.000 điểm giao dịch tài chính tại 63 tỉnh thành, phục vụ trên 13 triệu khách hàng.

Tại thời điểm ngày 30-9-2024, tổng tài sản hợp nhất 629 nghìn tỉ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ. Huy động vốn 559 nghìn tỉ, tăng 24,8% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng đạt 412 nghìn tỉ đồng, tăng 16,6% so với đầu năm.

Chiến lược Ngân hàng số và phát triển bền vững thúc đẩy tăng trưởng

HDBank hướng dòng vốn đến các lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế, như nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, tài trợ chuỗi, hộ kinh doanh, tiểu thương, tín dụng xanh... Tỉ lệ nợ xấu theo quy định của NHNN chỉ 1,46%, thấp hơn mức chung của ngành; An toàn vốn (CAR) chuẩn Basel II lên đến 14,8%. Các chỉ tiêu an toàn hoạt động khác đều đạt mức tốt trong chiến lược phát triển bền vững tích hợp toàn diện các yếu tố ESG vào hoạt động.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh số tiếp tục diễn ra sôi nổi và tích cực. Đến ngày 30-9-2024, 95% giao dịch của khách hàng cá nhân được thực hiện trên các nền tảng số. Kênh số cũng đóng góp tới 77% số lượng khách hàng mới. Số lượng giao dịch, số dư tiền gửi trên kênh số tăng trưởng theo cấp số nhân. Đồng thời công tác số hóa hành trình khách hàng, quy trình vận hành, phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng robot, AI vào phục vụ khách hàng được đẩy mạnh, giúp nâng cao năng suất và tối ưu hóa chi phí. Nhờ đó hệ số chi phí/thu nhập hoạt động giảm xuống 34,3%, thấp hơn cùng kỳ.

Triển khai chia cổ tức 30%, chủ động thực thi trách nhiệm xã hội

Tiếp nối truyền thống chia cổ tức đều đặn hàng năm, trong quý 3, HDBank đã triển khai chia cổ tức năm 2023 với tổng tỉ lệ 30%, trong đó cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 10% đã chi trả xong trong tháng 7. Ngân hàng đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục chia cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 20%.

Song song công tác kinh doanh, HDBank chủ động thực thi trách nhiệm xã hội với các hoạt động tiếp sức khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh sau bão số 3 thông qua gói tín dụng ưu đãi 12.000 tỉ đồng. Ngân hàng cũng hỗ trợ người dân tái thiết sau thiên tai tại các tỉnh, thành phố phía Bắc. Mới đây HDBank và các đơn vị thành viên cũng đóng góp 80 tỉ đồng cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Chiến lược phát triển bền vững của HDBank được đánh giá cao với những giải thưởng uy tín. Trong đo Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) mới đây tiếp tục chọn HDBank vào Chỉ số phát triển bền vững Việt Nam (VNSI), trong năm thứ 5 liên tiếp. VNSI bao gồm 20 công ty niêm yết có điểm bền vững cao nhất được chọn từ 100 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất và được đánh giá toàn diện trên 3 khía cạnh của ESG. Tại giải thưởng The Asian Banker Vietnam Excellence Awards, HDBank đã nhận giải "Ngân hàng tài trợ tín dụng xanh tốt nhất".

Với những kết quả tích cực sau 9 tháng, HDBank một lần nữa trong nhóm dẫn đầu ngành ngân hàng, năng lực duy trì tăng trưởng cao và liên tục, sẵn sàng hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ.