Tập 6 Anh Trai “Say Hi” với đầy “cú cua gắt”, đứng Top 1 Trending YouTube sau 21 tiếng phát sóng

Tập 6 Anh Trai "Say Hi" với thời lượng dài hơn 4 tiếng, nội dung được chia làm 3 phần: Công bố 6 đội trưởng và lập nhóm mới; Công bố 6 bản demo và các nữ nghệ sĩ khách mời; phần cuối là 24 Anh Trai tham gia vào 4 trò chơi tâm lý - trí tuệ mang tên Mỹ vị nhân gian, Như hai giọt nước, Đôi mắt biết nói và Ma trận thuật toán để giành quyển ưu tiên chọn bài hát.

Chỉ sau 21 tiếng sau khi lên sóng, Tập 6 đã xuất sắc lọt Top 1 Trending YouTube thu hút 3.1 triệu lượt xem sau 21 tiếng (realtime), CCU (lượt xem đồng thời) 320 nghìn và hàng ngàn lượt bình luận của khán giả. Với thành tích này, 100% các tập Anh Trai "Say Hi" trong liên tiếp 6 tuần qua đều đạt thứ hạng cao trên Top Trending, trong đó 4 tập liên tiếp từ Tập 3 đến Tập 6 đều đạt Top 1.

Điểm thu hút của Tập 6 là luật lập đội thú vị tạo ra những tình huống hài hước, dở khóc dở cười khi để cho cả đội trưởng và các thành viên đều nắm thể chủ động trong tay, chỉ khi 2 phía cùng lựa chọn trùng khớp thì việc lập đội mới thành công. Không ai ngờ một đội trưởng được yêu thích như Isaac có ngày cũng phải "lên phà" ra Đảo Hoang vì không có lựa chọn trùng khớp với Anh Trai nào. 6 đội Anh Trai ở Livestage 3 sẽ trải qua 2 lượt thi đấu: Lượt 1 - Đấu bài hát, mỗi đội sẽ biểu diễn collab cùng một nữ nghệ sĩ khách mời. Lượt 2 - Đấu Dance battle, mỗi đội cử một đại diện kết hợp cùng khách mời nữ để thi đấu về vũ đạo nên việc lập đội sẽ là cơ sở ảnh hưởng lớn đến chiến thắng. Cũng có những Anh Trai bất ngờ "lên giá" dữ dội, được các đội trưởng tranh giành quyết liệt, như HURRYKNG với thành tích tuần trước đứng top 10, cỗ máy nhảy Hùng Huỳnh hay Anh Trai giỏi sáng tác hit Quang Hùng MasterD…

Bên cạnh đó, Luật chơi của 4 game trong Tập 6 được cộng đồng mạng đánh giá là "nhiều chất xám" với những "cú cua gắt" khiến cho số lượt bình luận trong phiên xem công chiếu trên YouTube "bùng nổ" comment vì quá chấn động, bất ngờ. Game Mỹ vị nhân gian với luật chơi tương tự như trò Ma sói, nhưng chương trình lại thêm một cú twist vào phút cuối khiến khán giả lẫn người chiến thắng là Pháp Kiều, Hải Đăng Doo ngơ ngác bật ngửa. Game Đôi mắt biết nói khiến khán giả "nghẹt thở" khi chứng kiến Anh Trai Lou Hoàng tung chiêu áp chế tâm lý Captain; Ali với nét diễn "khắc khổ", nhẹ nhàng thao túng tâm lý HIEUTHUHAI… Game Ma trận thuật toán là cuộc đấu trí căng não giữa các Anh Trai, nổi bật nhất là màn song đấu của Anh Tú Atus và Vũ Thịnh.



Tập 7 Anh Trai "Say Hi" do VieON và Vie Channel thuộc DatVietVAC đầu tư & sản xuất, sẽ lên sóng lúc 20h thứ Bảy – ngày 3-8 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, ON Vie GIẢITRÍ, siêu ứng dụng giải trí VieON, YouTube Vie Channel.