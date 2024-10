Đà Nẵng: Khám phá Bà Nà về đêm trọn gói chỉ từ 500.000 VNĐ

Một Bà Nà về đêm đầy cuốn hút

Vài năm trở lại đây, chương trình Ba Na By Night đã trở thành một sản phẩm du lịch về đêm đặc sắc và hút khách bậc nhất của du lịch Đà Nẵng nói chung và khu du lịch Sun World Ba Na Hills nói riêng. Khác với hình ảnh một điểm đến sôi nổi, sống động vào ban ngày, Bà Nà về đêm hấp dẫn du khách bởi một thế giới đầy ắp những trải nghiệm độc đáo, vừa huyền bí, lãng mạn, lại vừa sôi động, cuốn hút mà ban ngày du khách sẽ khó có cơ hội thưởng thức.

Năm nay, với mong muốn mang đến cho du khách những cảm xúc mới mẻ và cơ hội tận hưởng không khí Lễ hội Bia tươi và ẩm thực Sun KraftBeer 2024 sôi động về đêm trên đỉnh Bà Nà, khu du lịch Sun World Ba Na Hills đã cho ra mắt chương trình Ba Na By Night phiên bản mới với nhiều thay đổi hấp dẫn.

Đáng chờ đợi nhất là các chương trình nghệ thuật, show diễn do các vũ công quốc tế trình diễn với âm nhạc sôi động, vũ điệu nóng bỏng, cuốn hút dành riêng cho du khách trên 18 tuổi, hứa hẹn đốt nóng bầu không khí lễ hội trên đỉnh Bà Nà. Hấp dẫn nhất là show Cuộc chiến ngôi sao (Lipsync Battle) diễn ra bên trong không gian Nhà hàng Bà Nà 1901 của Xưởng bia thủ công Bà Nà với các màn trình diễn hóa trang và hát "lip-sync" các ca khúc kinh điển, được thể hiện bởi các nghệ sĩ chuyển giới và các vũ công, nghệ sĩ, DJ quốc tế. Xen kẽ giữa các khung giờ là các màn trình diễn DJ đỉnh cao của các nghệ sĩ quốc tế, mang lại bữa tiệc âm nhạc sôi động khiến bất cứ ai cũng muốn được nhún nhẩy, hòa vào không khí tưng bừng hay các tiết mục múa lửa và múa LED kết hợp, mang lại hiệu ứng thị giác mạnh mẽ cho du khách.

Ngoài chuỗi show nghệ thuật diễn ra liên tục ở nhiều khung giờ kéo dài từ 17h30 đến 21h50, du khách còn được hòa vào không khí tưng bừng của chương trình đốt lửa trại sôi động, nhảy múa với các vũ công quốc tế. Đặc quyền cho những vị khách lựa chọn khám phá Ba Na By Night còn là cơ hội được ngắm nhìn một vẻ đẹp không gian châu Âu cổ kính, hoa lệ đẹp lãng mạn về đêm, vườn hoa Le D'ardin Lamour e lệ khi chiều buông hay Quảng trường Nhật thực, Lâu đài Mặt trăng đẹp thơ mộng trong ráng chiều. Nếu lựa chọn lưu trú qua đêm tại "khách sạn lãng mạn nhất thế giới" Mercure Danang Ba Na Hills French Village, du khách không chỉ được tận hưởng vẻ đẹp tựa lâu đài cổ tích mang đậm phong cách kiến trúc châu Âu cổ kính của khách sạn, mà còn có đặc quyền ngắm trọn vẹn vẻ đẹp siêu thực của Cầu Vàng lúc bình minh hay khi hoàng hôn buông xuống.

Giá siêu ưu đãi, chỉ từ 500.000 đồng

Điều hấp dẫn hơn cả là du khách sẽ được tận hưởng bữa tiệc đêm Ba Na By Night mê say với mức giá hấp dẫn chưa từng có. Kể từ ngày 1-10-2024, giá combo Ba Na By Night được triển khai linh hoạt từ 500.000 VNĐ đến 1.000.000 VNĐ theo các khung giờ lên cáp treo, giúp du khách có thêm nhiều lựa chọn để khám phá vẻ đẹp Bà Nà về đêm.

Đặc biệt, với mức giá combo chỉ từ 500.000 VNĐ/người, du khách có cơ hội thưởng ngoạn khung cảnh Bà Nà và không khí lễ hội bia tưng bừng vào buổi tối với rất nhiều ưu đãi như: xe bus đưa đón hai chiều (thành phố Đà Nẵng – Bà Nà); vé vào cổng khu du lịch; buffet tối kèm thưởng thức bia tươi miễn phí và khám phá Xưởng bia thủ công có kiến trúc độc đáo bậc nhất thế giới.

Hấp dẫn nhất là khung giờ lên cáp treo 19h00, du khách trên 18 tuổi sẽ được miễn phí vé vào cổng và chỉ phải chi 500.000 VNĐ cho combo trải nghiệm: xe bus đưa đón hai chiều (thành phố Đà Nẵng – Bà Nà); vé vào cổng khu du lịch; buffet tối kèm thưởng thức bia tươi miễn phí, khám phá xưởng bia thủ công, xem show diễn miễn phí, đốt lửa trại… Đây là mức giá combo Ba Na By Night hấp dẫn chưa từng có và là sự lựa chọn lý tưởng cho những du khách là người dân địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng có thể khám phá vẻ đẹp Bà Nà về đêm mà không phải mất thêm chi phí lưu trú qua đêm. Dù du khách lựa chọn combo Ba Na By Night lên cáp treo ở khung giờ nào cũng vẫn sẽ có xe bus chờ đón đưa trở lại trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Chuyến du ngoạn Bà Nà về đêm càng thêm phần hứng khởi khi được tiếp lửa bằng những ly bia tươi Sun KarfBeer chuẩn vị, được sản xuất ngay tại xưởng bia thủ công trên đỉnh Bà Nà – nơi được trang bị thiết bị hiện đại, công thức, nguyên liệu chất lượng hàng đầu thế giới và do đích thân những nghệ nhân ủ bia danh tiếng thế giới trực tiếp sản xuất. Thưởng thức kèm bia tươi thơm ngon là những đặc sản tuyệt hảo chỉ có tại Bà Nà như: xúc xích Bà Nà, tôm nướng mọi, sườn heo nướng sốt BBQ, heo chiên giòn…

Những cuộc vui không khoảng cách, hương vị bia tươi say mê cùng bầu không khí lễ hội sôi động, đó sẽ là thứ gia vị đặc biệt khiến đêm Bà Nà trở thành một lý do tuyệt vời để không thể không thử một lần và yêu.