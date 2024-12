Chung kết “Tìm kiếm tài năng MC UTH 2024”: Dấu ấn tỏa sáng của những tài năng trẻ

Với thông điệp "Key of Mic - Kind of Me", cuộc thi đã mang đến cho sinh viên cơ hội để thỏa sức với đam mê và tìm ra "chìa khóa" mở cánh cửa thành công của riêng mình thông qua sự tự tin, sáng tạo và bản lĩnh. Trải qua ba vòng thi đầy thử thách gồm Bứt phá - Chinh phục - Tỏa sáng, top 15 thí sinh đã chứng minh được tài năng, sự nỗ lực và tinh thần nhiệt huyết, góp phần lan tỏa giá trị và hình ảnh của sinh viên UTH.

Đêm chung kết quy tụ dàn Ban Giám Khảo quyền lực, gồm những gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực dẫn chương trình và nghệ thuật: MC Nguyên Khang - người dẫn chương trình chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm; MC Khánh Ly - Én Vàng 2012; BTV-MC Tuyết Ngân đến từ Đài Truyền hình Việt Nam; diễn viên Samuel An - đại diện cho tài năng trẻ đa lĩnh vực và bác sĩ Nguyễn Trung Đính - đại diện AZ Nose, Nhà tài trợ Kim Cương của cuộc thi.

Những gương mặt xứng đáng với các danh hiệu cao quý

Kết quả chung cuộc đã tìm ra những gương mặt xứng đáng với các danh hiệu cao quý. Lê Trung Hiếu - SBD 196 xuất sắc đăng quang ngôi vị Quán quân nhờ phong thái tự tin, khả năng dẫn dắt thuyết phục và bản lĩnh nổi bật. Tô Huỳnh Bảo Trân - SBD 243 giành vị trí Á quân, gây ấn tượng mạnh mẽ với sự thông minh, nhạy bén và phong cách dẫn cuốn hút. Vị trí Quý quân thuộc về Trần Nguyễn Quang Huy - SBD 134, gương mặt sở hữu phong thái tự nhiên và khả năng kết nối tinh tế. Bên cạnh đó, giải Khuyến khích được trao cho Trần Thị Thu Thương - SBD 177, minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ và tinh thần không ngừng học hỏi.

Ngoài ra, cuộc thi còn vinh danh các thí sinh với những giải thưởng đặc biệt: Giải Thí sinh được yêu thích nhất thuộc về Hầu Lâm Vĩ Khang - SBD 161; giải Thí sinh Triển vọng thuộc về Hoàng Nguyễn Gia Huy - SBD 201; Giải Giọng nói ấn tượng được trao cho Lê Thành Đạt - SBD 238; Bộ đôi Đàm Trương Thảo Vy - SBD 162 và Lê Thị Hoài - SBD 218 giành giải Song mic ấn tượng với phần thi phối hợp ăn ý và đầy cảm xúc; và cuối cùng, giải Thí sinh Bản lĩnh được trao cho Tô Huỳnh Bảo Trân - SBD 243, minh chứng cho tinh thần không bỏ cuộc và khả năng đối mặt với mọi thử thách.

Chung kết "Tìm kiếm Tài năng MC UTH 2024" không chỉ là nơi để các bạn sinh viên thể hiện tài năng mà còn là hành trình khẳng định bản thân, tỏa sáng theo cách riêng và lan tỏa những giá trị tích cực từ sinh viên UTH đến cộng đồng. Thành công của cuộc thi một lần nữa khẳng định vai trò của Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh trong việc tạo môi trường học thuật gắn liền với hoạt động sáng tạo, xây dựng một thế hệ sinh viên tự tin và bản lĩnh.