Chủ tịch Quốc hội Lào thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền

Chiều ngày 21-12-2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã vinh dự đón tiếp đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong chuyến thăm và làm việc tại công ty.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đến thăm Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tích cực thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là thông qua việc chuyển giao công nghệ và sản phẩm phân bón. Từ năm 2023, Công ty Bình Điền đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với Tập đoàn Phongsavanh của Lào, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc xuất khẩu phân bón NPK thương hiệu Đầu Trâu sang thị trường Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane hy vọng Công ty Bình Điền sẽ tạo được sự phát triển bền vững ở nước Lào

Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cho biết: "Các sản phẩm của Bình Điền đã có mặt trên nước Lào từ rất sớm (năm 2006) thông qua các đối tác từ Việt Nam. Từ năm 2023, Công ty Bình Điền đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với Tập đoàn Phongsavanh của Lào thông qua việc ký kết hợp tác giữa Công ty cổ phần Bình Điền Quảng Trị và Công ty PHAIBOUN TRAIDING IM&EX Co. Ltd. (là hai công ty thành viên của Công ty Bình Điền và Tập đoàn Phongsavanh), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc xuất khẩu phân bón NPK thương hiệu Đầu Trâu sang thị trường Lào. Chúng tôi không chỉ muốn mang đến những sản phẩm phân bón chất lượng cao, mà còn mong muốn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm canh tác đã được tích lũy trong suốt quá trình hoạt động tại Việt Nam". Điều này cho thấy, sự hợp tác không chỉ dừng lại ở khía cạnh thương mại mà còn hướng đến việc nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp cho nông dân Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane nhận món quà lưu niệm từ Ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bình Điền

Trong khuôn khổ hợp tác, Công ty Bình Điền đã đưa các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nông hóa thổ nhưỡng và cây trồng sang Lào nghiên cứu đánh giá đồng thời triển khai đưa sản phẩm phân bón Đầu Trâu vào các vùng trồng trọt quan trọng của Lào, như tỉnh Champasak, tỉnh Salavan và Savanakhet. Tại đây, các điểm trình diễn sử dụng phân bón Đầu Trâu trên cây cà phê, lúa, và cây ngô đã được tổ chức, nhằm minh chứng hiệu quả của sản phẩm cũng như quy trình canh tác tiên tiến mà Bình Điền đã phát triển.

Để mở rộng hơn nữa sự hợp tác này, vào ngày 30-8-2024, tại thủ đô Vientane, Lào, Công ty PHAIBOUN TRAIDING IM&EX Co. Ltd. và Công ty Cổ phần Bình Điền Quảng Trị đã tiếp tục ký kết Bản ghi nhớ về việc nghiên cứu và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân Lào. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm phân bón NPK chất lượng cao, mà còn hướng tới việc chuyển giao những quy trình sản xuất nông nghiệp tiên tiến đã được áp dụng thành công tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane thăm cảng nội địa 3.000 tấn tại Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền

Ông Ngô Văn Đông khẳng định, việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật là nền tảng của sự hợp tác. Công ty Bình Điền đã cử các chuyên gia hàng đầu sang Lào để nghiên cứu điều kiện đất đai, thổ nhưỡng và cây trồng, từ đó phát triển các sản phẩm phân bón phù hợp với từng vùng đất, từng loại cây trồng. Những hoạt động này không chỉ giúp nông dân Lào nâng cao chất lượng và sản lượng mùa vụ mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của nông nghiệp Lào.

Trong năm 2023-2024, Công ty Cổ phần Bình Điền Quảng Trị đã phối hợp với Công ty PHAIBOUN TRAIDING IM&EX Co. Ltd. tổ chức 25 điểm trình diễn tại các tỉnh Savanakhet, Champasak và Salavan trên các cây trồng chủ lực như lúa, cà phê, ngô… với tổng diện tích gần 15ha. Kết quả cho thấy năng suất lúa, cà phê trong các mô hình cao hơn hơn 50-70% so với kiểu canh tác truyền thống của người nông dân Lào, kết quả này được người nông dân và các Sở ban ngành chuyên môn của Lào đánh giá rất cao. Qua việc thực hiện các mô hình trình diễn, bước đầu đã xây dựng được các bản đồ dinh dưỡng đất cũng như quy trình canh tác đạt hiệu quả cao ở các cây trồng chủ lực.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane thăm cảng nội địa 3.000 tấn tại Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền

Sự hợp tác giữa Bình Điền và Tập đoàn Phongsavanh không chỉ là một chiến lược kinh doanh mà còn là sự đồng hành lâu dài với bà con nông dân, nhằm tạo ra những mùa vụ bội thu và phát triển bền vững. Với tầm nhìn dài hạn, cả hai bên cam kết sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của Lào.

Chuyến thăm của lãnh đạo Quốc hội Lào tới Công ty Bình Điền không chỉ khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa hai quốc gia mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong tương lai. Sự hợp tác này không chỉ mang lại lợi ích cho nền kinh tế của cả hai nước mà còn góp phần củng cố mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam và Lào.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, việc thúc đẩy hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Lào sẽ không chỉ nâng cao giá trị kinh tế mà còn tạo ra những giá trị văn hóa, xã hội bền vững cho cả hai dân tộc. Tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón Đầu Trâu (thông qua Công ty cổ phần Bình Điền Quảng Trị) sang thị trường Lào trong năm 2024 đạt 2.000 tấn với doanh thu gần 1 triệu USD, cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Sự kiện này không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào mà còn là bước tiến vững chắc trong việc phát triển bền vững nông nghiệp khu vực.