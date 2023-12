Chợ đêm bên biển VUI-Fest Bazaar – địa điểm ăn chơi “vui phết” tại Phú Quốc

Phú Quốc đang trở thành một "siêu hiện tượng" dịp cuối năm 2023 và đầu năm 2024, khi chuẩn bị trình làng loạt sản phẩm du lịch hấp dẫn. Trong số đó, chợ đêm bên biển Vui Phết (VUI-Fest Bazaar) chính thức khai trương vào tối 21-12, được kỳ vọng trở thành một tụ điểm ăn chơi đặc biệt hấp dẫn, giúp du khách có thêm những trải nghiệm ấn tượng về đêm tại đảo Ngọc. Vui Phết sẽ mở cửa từ 16h đến 24h mỗi ngày.

Chợ đêm VUI-Fest chính thức khai trương từ tối 21-12 với nhiều hoạt động hấp dẫn

Có gì ở chợ đêm bên biển đầu tiên của Việt Nam?



Quy tụ tới 40 gian ki-ốt từ những chủ cửa hàng đến từ mọi miền Tổ quốc, VUI-Fest Bazaar là nơi du khách vừa được trải nghiệm những gì đặc trưng nhất của Phú Quốc, vừa là điểm đến để giao lưu văn hóa vùng miền.

Đây là khu chợ đêm sáng tạo độc đáo mà du khách vừa có thể mua sản vật OCOP để làm quà, vừa tìm kiếm cho mình những món đồ thủ công mỹ nghệ đậm dấu ấn của người làm sáng tạo Việt Nam mà ít nơi có. Trong mỗi gian hàng là tâm huyết, tình cảm của những người con Phú Quốc, hoặc những người từ nơi xa đến nhưng mang một tình yêu đặc biệt với hòn đảo này.

Không chỉ là điểm hẹn cho những tín đồ mua sắm, VUI-Fest Bazaar còn là không gian giao lưu văn hóa ẩm thực đầy hấp dẫn và đa dạng, khi chiêu đãi thực khách đủ loại ẩm thực đường phố 3 miền cho đến những món ăn cao cấp của thế giới. Có thể kể đến các loại đặc sản Bến Tre ngon "lịm tim" ở gian Trà sữa thốt nốt, bia Đức đỉnh cao tại gian Bia Thầy Tu… Muốn thưởng thức ẩm thực nhanh kiểu châu Âu, hãy tới ngay Casepia để trải nghiệm bánh mì Hy Lạp với sốt guacamole thơm nồng. Muốn trầm trồ với những màn múa mì Kungfu đầy ấn tượng, cứ ghé Kungfu Noodle…



Đặc biệt, nhân dịp khai trương, chợ đêm VUI-Fest còn dành tặng nhiều phần quà dễ thương cho du khách. Với những hóa đơn từ 300.000 đồng, du khách sẽ được tặng túi vải VUI-Fest phiên bản đặc biệt trị giá 168.000 đồng (áp dụng từ 21-12 đến 24-12 cho đến khi hết quà tặng).

Đồ thủ công mỹ nghệ là một trong những mặt hàng đặc trưng của chợ đêm VUI-Fest

Tưng bừng khai trương, các gian hàng cũng chào đón du khách bằng loạt ưu đãi hấp dẫn như Lá Sen Việt giảm 30% toàn bộ sản phẩm trong 30 ngày đầu mở bán, hay chương trình bốc thăm may mắn dành cho tất cả du khách ghé thăm gian hàng Lá Sen Việt với tổng giá trị giải thưởng trên 30 triệu đồng mỗi tuần. Phu Quoc Craft Link giảm 20% trong tháng khai trương, Kungfu Noodle khuyến mãi 10% bill từ 21-12 đến 28-12, Sunset Tiger Tea khuyến mãi mua 2 tặng 1 bánh đồng xu… và rất nhiều ưu đãi hấp dẫn khác đang chờ du khách tại VUI-Fest Bazaar.



Đặc biệt, VUI-Fest Bazaar còn là khu chợ thân thiện với môi trường khi nói "không" với túi nilon và ống hút nhựa. Khách hàng đến với VUI-Fest được khuyến khích sử dụng túi vải nhiều lần và giữ gìn môi trường cảnh quan của chợ.

Không chỉ thế, điều khiến VUI-Fest Bazaar còn được xem như một chợ đêm sáng tạo bởi đây là khu chợ duy nhất tại Việt Nam có không gian biểu diễn nghệ thuật, và sẽ là điểm hội tụ của văn hóa và nghệ thuật đường phố đầy hấp dẫn.

"Loảng Xoảng show" là điểm nhấn của chợ đêm, với những "âm thanh cuộc sống" đầy cuốn hút

Hàng đêm, chợ sẽ biểu diễn show nhạc kịch đường phố "Loảng Xoảng show". Show diễn hứa hẹn đem đến cho du khách cảm giác gần gũi và muốn tương tác ngay với các diễn viên khi sử dụng "âm thanh cuộc sống" làm chủ đề. Loảng Xoảng show sẽ là một sự kết hợp độc đáo giữa xiếc đường phố và hiệu ứng âm thanh được tạo nên từ các dụng cụ nhà bếp và dụng cụ chài lưới của ngư dân, hứa hẹn tạo nên những khoảnh khắc "vui quên lối về" cho những du khách đến chợ đêm Vui Phết.



Mỗi khoảnh khắc một niềm vui

Du khách tham quan chợ đêm VUI-Fest có thể ngắm pháo hoa từ show diễn Kiss of the Sea

Nằm tại vị trí đắc địa ở cổng vào Thị trấn Hoàng Hôn – Sunset Town, chợ đêm VUI-Fest ôm trọn đường bờ biển đẹp như tranh của Nam đảo Phú Quốc, nhìn ra các siêu phẩm Cầu Hôn và show diễn Kiss of the Sea. Từ VUI-Fest, du khách có thể chiêm ngưỡng những màn pháo hoa đỉnh cao kéo dài tới 7 phút sau mỗi show diễn công nghệ đa phương tiện Kiss of the Sea, cũng như ngắm vẻ đẹp siêu thực của Cầu Hôn về đêm. Và thật tuyệt vời khi bạn có thể vừa hưởng trọn cảm giác thư giãn khi đi dạo trong không gian thoáng đãng của đường bờ biển, lại vừa có thể mua sắm, thưởng thức ẩm thực khi đang ngắm biển đêm.



Còn đến VUI-Fest vào thời khắc hoàng hôn, du khách sẽ chứng kiến một khung cảnh ngoạn mục, khi ánh nắng chiều tà nhuộm vàng những ngôi nhà đầy sắc màu của Sunset Town, mặt trời "rơi" đúng vào giữa 2 điểm chạm của Cầu Hôn và toàn cảnh thị trấn dần chuyển theo màu hoàng hôn. Khu chợ sáng tạo hứa hẹn sẽ trở thành tọa độ "sống ảo" không thể bỏ qua, giúp du khách có những bức ảnh để đời khi đến thăm Phú Quốc.

Với vị trí đắc địa bên biển, VUI-Fest giúp du khách ngắm trọn hoàng hôn tuyệt đẹp của Phú Quốc

Sự xuất hiện của VUI-Fest Bazaar đã giúp "chợ đêm" trở thành một nhận diện du lịch hấp dẫn cho đảo Ngọc. Đến Phú Quốc, nếu muốn trải nghiệm một khu chợ truyền thống, lâu đời, du khách có thể lựa chọn chợ đêm Dương Đông. Và để đổi gió, trải nghiệm một hành trình mới lạ của những giác quan, tôn vinh sự sáng tạo của cộng đồng làm du lịch Việt Nam, VUI-Fest chính là một lựa chọn không thể bỏ qua, bởi đây là nơi văn hóa, đặc sản địa phương và các sản phẩm sáng tạo cùng gặp gỡ bên bờ biển, để tạo nên những niềm vui cho người đam mê khám phá.