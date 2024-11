Bốn giáo sư kinh tế hàng đầu thế giới là diễn giả tại Hội thảo FCBEM 2024

Hội thảo Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý do FPT tổ chức – FCBEM 2024 có chủ đề "Exploring Synergies in Business, Operations, and Economics: Advancing Solutions for a Sustainable Society" (tạm dịch: Khám phá sự cộng hưởng giữa lĩnh vực kinh doanh, vận hành, và kinh tế học: các giải pháp cho một xã hội bền vững).

Được tổ chức vào ngày 1-12, với phần phát biểu khai mạc của GS Leigh Doster, Phó Hiệu Trưởng ĐH Greenwich (Anh quốc), FCBEM 2024 có sự tham dự của bốn giáo sư đại học hàng đầu thế giới trong vai trò diễn giả phiên toàn thể.

Các diễn giả phiên toàn thể tại FCBEM 2024: GS. Petros Ieromonachou (ĐH Greenwich, Anh quốc) – hàng trên bên trái, GS. Fang Lee Cooke (ĐH Monash, Australia) – hàng trên bên phải, GS. TS. Léo-Paul Dana (ĐH Dalhousie, Canada) – hàng dưới bên trái, GS. TS. Norbani Che Ha (ĐH Malaya, Malaysia) – hàng dưới bên phải.

Diễn giả đầu tiên của FCBEM 2024 là GS. Petros Ieromonachou (Phó Hiệu Trưởng Trường Kinh doanh- phụ trách nghiên cứu và trao đổi tri thức tại Trường Kinh doanh, ĐH Greenwich, Anh quốc). Chủ đề chia sẻ của diễn giả này là "Nâng cao tính bền vững của pin xe điện: Góc nhìn từ chuỗi cung ứng".

Đây là báo cáo được tổng hợp từ sáu nghiên cứu trước đó, cung cấp cái nhìn tổng quan về chuỗi cung ứng vòng lặp kín của pin xe điện cùng các thách thức liên quan. GS. Petros Ieromonachou đã sử dụng lý thuyết trò chơi Stackelberg trong nghiên cứu của mình để đưa ra khuyến nghị về phương án tối đa hóa tổng lợi nhuận của toàn bộ chuỗi cung ứng. Ông là một học giả nổi tiếng, có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến quản lý hệ thống đô thị.

GS. Fang Lee Cooke (Trường Kinh doanh Monash, ĐH Monash, Australia) chia sẻ tại FCBEM 2024 chủ đề: "Đạt được các mục tiêu phát triển bền vững thông qua đổi mới và quản lý nguồn nhân lực". Theo GS Fang Lee Cooke, các hệ thống đổi mới đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của Liên hợp quốc.

Báo cáo này nghiên cứu các phương thức mà đổi mới có thể góp phần vào việc đạt được các SDG thông qua chiến lược, chính sách và thực tiễn quản trị nhân lực. Là chuyên gia nằm trong top 1% các nhà khoa học có nhiều nghiên cứu được trích dẫn nhất kể từ năm 2020 với 164 bài báo học thuật và 70 chương sách, những chia sẻ của GS Fang Lee Cooke hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều trao đổi tại hội thảo.

Tham gia hội thảo FCBEM 2024 với vai trò diễn giả, GS.TS. Léo-Paul Dana (ĐH Dalhousie, Canada) sẽ trình bày về chủ đề "Mô thức mới để quốc tế hóa các doanh nghiệp mới". Báo cáo này đề cập đến sự thay đổi khá thú vị trong cuộc cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Những thay đổi về công nghệ và quy định cho phép các doanh nghiệp mới thành lập được quốc tế hoá, hợp tác với các công ty lâu đời trong các mạng lưới kinh doanh. GS.TS. Léo-Paul Dana cũng là một chuyên gia có nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố.

Diễn giả thứ tư tại FCBEM 2024 là GS.TS. Norbani Che Ha (Khoa Kinh doanh và Kinh tế, ĐH Malaya, Malaysia). GS.TS. Norbani Che Ha sẽ chia sẻ chủ đề "Marketing trong môi trường năng động". Trong báo cáo của mình, tác giả đưa ra những nhận định sâu về sự thay đổi của công nghệ dẫn đến sự chuyển đổi mạnh mẽ về nhân khẩu học.

Những yếu tố này đem đến cả cơ hội và thách thức cho hoạt động marketing. Chia sẻ của GS.TS. Norbani Che Ha - một học giả có nhiều nghiên cứu khoa học uy tín có thể trở thành gợi ý cho các nhà kinh tế, quản lý doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh qua hoạt động marketing.

Hội thảo là dịp các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế trao đổi, chia sẻ về các vấn đề được quan tâm.

Bên cạnh phần chia sẻ của 4 diễn giả ở phiên toàn thể, FCBEM 2024 còn có sự tham gia trình bày nghiên cứu khoa học của 30 diễn giả là cán bộ, giảng viên FPT và các trường, đơn vị giáo dục khác. Tất cả các báo cáo tại hội thảo đều được công bố trong kỷ yếu ISBN bởi nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Đặc biệt, những nghiên cứu chất lượng tốt có cơ hội được xuất bản trên một trong các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus: Business Perspectives and Research - Scopus Q2, International Journal of Entrepreneurship and Small Business - Scopus Q3, Asian Journal of Business and Accounting - Scopus Q3/Q4.

Ngoài hoạt động học thuật, hội thảo FCBEM 2024 còn tạo cơ hội cho diễn giả và người tham dự có những trải nghiệm văn hóa Hà Nội ấn tượng qua hoạt động tham quan và tìm hiểu lịch sử về Văn miếu Quốc Tử Giám và Hoàng thành Thăng Long.

Lần thứ 5 tổ chức, FCBEM được kỳ vọng trở thành hoạt động học thuật uy tín, thu hút các diễn giả trong, ngoài nước với nhiều nghiên cứu có chất lượng, góp phần đưa ra những góc nhìn, giải pháp, kiến nghị nhằm đổi mới và phát triển hoạt động kinh tế nói chung cũng như công tác đào tạo về kinh doanh, quản trị tại các trường đại học.

FCBEM 2024 được tổ chức tại Greenwich Việt Nam cơ sở Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 15 năm triển khai chương trình cử nhân của ĐH Greenwich (Anh quốc) tại Việt Nam - nay là Greenwich Việt Nam.