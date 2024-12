Bác sĩ Nghĩa và những clip triệu view về sức khỏe tinh thần

Kênh TikTok @bs.nguyentrungnghia của bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa hiện có hơn 250.000 lượt người theo dõi với 3,2 triệu lượt thích, chuyên nội dung nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần trong xã hội.

Tại lễ trao giải TikTok Awards Việt Nam 2024 do TikTok tổ chức mới đây tại TP HCM, kênh @bs.nguyentrungnghia đã được xướng tên ở hạng mục Changemaker of the Year - Nhà sáng tạo nội dung có ảnh hưởng tích cực của năm.

Vì một tương lai tốt đẹp hơn

Phát biểu khi cầm trên tay chiếc cúp danh giá, bác sĩ Nghĩa đã chia sẻ nhiều điều gây bất ngờ. Bác sĩ Nghĩa nói: "Khi bước vào khán phòng này, câu hỏi mà anh nhận được nhiều nhất là "Anh cảm thấy như thế nào?" và câu trả lời xuất hiện đầu tiên chính là hai chữ "lẻ loi""

"Người ta sẽ cảm thấy lẻ loi khi đi một con đường chỉ có một mình bước tới. Người ta cảm thấy lẻ loi khi mà ở trong cái thế giới không thuộc về mình. Thế giới của Nghĩa là ở giảng đường cùng với các bạn sinh viên. Thế giới của Nghĩa là được gặp bệnh nhân, lắng nghe những câu chuyện của họ, đồng hành cùng họ vượt qua những nỗi đau, tìm đến bến bờ của hạnh phúc. Thế giới của Nghĩa là tham gia những nghiên cứu khoa học để tìm ra những phương pháp tốt nhất để hỗ trợ bệnh nhân" – bác sĩ Nghĩa giải thích.

Thế nhưng, cảm giác lẻ loi đó chỉ tồn tại khoảng 5 phút đầu tiên bởi khi nhìn kỹ và nhìn sâu thì bác sĩ Nghĩa nhận ra anh không hề "một mình". Bởi đi cùng anh còn có những người đồng hành xây dựng kênh @bs.nguyentrungnghia.

Và thật sự không lẻ loi nữa khi bác sĩ Nghĩa được lắng nghe câu chuyện của mọi người ở đây. Câu chuyện của Vẽ Hạnh Phúc, của Lê Bống – cùng được vinh danh ở hạng mục Nhà sáng tạo nội dung có ảnh hưởng tích cực của năm. Câu chuyện của các bạn Sài Gòn Xanh – được vinh danh ở hạng mục TikTok for Good - hạng mục tôn vinh các sáng kiến, chương trình thiết thực, tích cực cho đời sống xã hội giải TikTok Awards Việt Nam 2023.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa hào hứng nhận chiếc cúp Changemaker of the Year tại TikTok Awards Việt Nam 2024.

"Tất cả mọi người chúng ta không lẻ loi một chút nào bởi vì Nghĩa biết rằng chúng ta đang cùng đi trên một con đường hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Hôm nay, Nghĩa đứng ở đây một phần là may mắn, một phần là lời cam kết của TikTok dành cho cộng đồng. TikTok sẽ không chỉ là một nền tảng chỉ để giải trí mà TikTok sẽ là một nền tảng để học tập trọn đời" – bác sĩ Nghĩa bày tỏ.

Kết thúc bài phát biểu, bác sĩ Nghĩa chia sẻ thông điệp: Hãy cùng nhau đồng hành thực hiện những ước mơ. Và giấc mơ của bác sĩ Nghĩa là hãy hành động vì 100 triệu người Việt Nam được chăm sóc sức khỏe tinh thần!

Suy nghĩ 6 tháng trước khi xây kênh

Trao đổi với phóng viên trước giờ diễn ra lễ trao giải về cơ duyên trở thành một bác sĩ triệu view trên TikTok, bác sĩ Nghĩa cho biết bắt đầu từ việc anh được mời tham gia một podcast với vai trò là khách mời về chủ đề sức khỏe tinh thần.

Sau thời gian làm khách mời, ekip nhận thấy bác sĩ Nghĩa phù hợp với phong cách của họ nên mời làm host (người dẫn dắt) của chương trình. Sau đó, ekip nhận thấy tiềm năng của bác sĩ Nghĩa nên đề nghị anh mở kênh TikTok cá nhân và ekip sẽ lo toàn bộ vấn đề kỹ thuật.

Sau lời đề nghị đó, bác sĩ Nghĩa mất 6 tháng đắn đo suy nghĩ. Lo ngại lớn nhất là việc xuất hiện trên truyền thông quá nhiều sẽ bị đánh giá là "bác sĩ showbiz" trong khi định bản thân anh muốn phát triển chuyên môn, tập trung điều trị bệnh nhân cùng công tác giảng dạy.

Sau khi tham vấn ý kiến nhiều người, đa số ủng hộ bác sĩ Nghĩa làm thử và bản thân anh cũng muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe tinh thần nên quyết định bắt đầu.

Trước khi quyết định mở kênh TikTok riêng, bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa đã có cơ hội dẫn dắt, sắm vai khách mời trong các podcast chủ đề sức khỏe.

Từ đó đến nay, kênh đã phát triển được 1 năm rưỡi và nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật toàn bộ của ekip mà bác sĩ Nghĩa vẫn bảo đảm được công việc chuyên môn mà anh mong muốn.

Quá trình xây kênh, bác sĩ Nghĩa cũng gặp chút khó khăn khi ekip sản xuất ở TP HCM trong khi bác sĩ Nghĩa lại làm việc ở Hà Nội nên mỗi tháng bác sĩ Nghĩa lại bay vào TP HCM một lần để ghi hình, chuẩn bị nội dung phát sóng cả tháng.

Ngoài ra, thời gian đầu một số clip của bác sĩ Nghĩa gặp sự phản ứng tiêu cực do clip ngắn, không truyền tải hết nội dung, bối cảnh câu chuyện. "Họ phản ứng lát cắt đó. Chúng tôi rút kinh nghiệm trong việc chỉnh sửa video để nội dung trọn vẹn thì không bị người xem phản ứng nữa" – bác sĩ Nghĩa chia sẻ.