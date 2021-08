Vietcombank giảm thêm lãi suất cho vay tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam

18/8/2021 548 1k

The New City Châu Đốc tại An Giang có quy mô lên tới 106,73 ha với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng, đáp ứng nhu cầu về nhà ở và lĩnh vực hậu cần cho mục tiêu xây dựng đô thị dân cư mới với phương châm “xanh” và bền vững.