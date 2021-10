The New City Châu Đốc đón đầu xu hướng an cư mới

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhiều chủ đầu tư bất động sản ngày càng chú trọng đến không gian sống và tiện ích, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng tại gia của cư dân, tiêu biểu như chủ đầu tư Tập đoàn Thiên Minh với dự án The New City Châu Đốc.

Với quy mô hơn 100ha, mật độ xây dựng hơn 70%, The New City Châu Đốc cung cấp cho thị trường các loại hình nhà ở hết sức đa dạng từ nhà phố, nhà liên kế vườn đến biệt thự. Dự án còn quy tụ những tên tuổi nổi bậc trong ngành thiết kế kiến trúc, quy hoạch và xây dựng. Với hệ thống dịch vụ tiện ích cao cấp, độc đáo, cư dân The New City Châu Đốc có thể vận động tại khu công viên thể thao hiện đại, thưởng thức ẩm thực tại trung tâm thương mại, thư giãn bên hồ nước lớn tại công viên trung tâm.

Kiến trúc mỗi một ngôi nhà tại The New City Châu Đốc đều vận dụng ngôn ngữ thiết kế thông minh từ triết lý xanh bền vững, tối ưu những khoảng không mở với khu vực ban công rộng lớn, tầm nhìn khoáng đạt hướng ra hệ thống công viên xanh mát.

Theo chủ đầu tư Tập đoàn Thiên Minh, từng góc nhỏ được chăm chút tỉ mỉ bởi những kiến trúc sư giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên, tạo nguồn không khí lưu thông, điều hoà không gian sống, giảm tiêu hao năng lượng. Những chất liệu nội thất tự nhiên kết hợp cùng tông màu gỗ đất mang lại cảm giác an toàn, ấm cúng nhưng vẫn sang trọng.

Giới chuyên gia nhận định, ngay khi Covid-19 được kiểm soát hoặc đẩy lùi, xu hướng lựa chọn những ngôi nhà cao cấp, chan hòa với thiên nhiên, đề cao yếu tố trải nghiệm, tận hưởng cuộc sống sẽ rất phát triển; đặc biệt khi quỹ đất nội đô tại những đô thị lớn như TP HCM dần cạn kiệt, nguồn cung ngày càng khan hiếm, xu hướng này sẽ ngày càng được ưa chuộng.

Một nơi như The New City Châu Đốc là nơi lý tưởng để gia đình cùng nghỉ ngơi vào cuối tuần, cùng nhau trải nghiệm và gắn kết, từ đó tái tạo năng lượng để đầu tuần trở lại với công việc một cách tập trung, hiệu quả hơn, giúp mọi người cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và đáng sống hơn.

Ngoài ra, Châu Đốc (An Giang) còn là một trong những điểm đến được xếp vào danh sách thiên đường du lịch đáng trải nghiệm. Nơi đây có vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ, vùng đất tâm linh nức tiếng, tạo sức lôi cuốn những ai muốn đến nghỉ ngơi, hồi phục sức khoẻ.

Với những lợi thế kết nối thiên nhiên và hệ sinh thái tiện ích đa dạng, vị trí cực thuận tiện khi nằm tại trung tâm TP Châu Đốc, dự án khu đô thị The New City Châu Đốc do Tập đoàn Thiên Minh phát triển hứa hẹn đón đầu làn sóng tìm về ngôi nhà thứ hai, vừa có thiên nhiên bao quanh để nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe cho gia đình.