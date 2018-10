Khu nghỉ dưỡng ALMA và các nguyên tắc thiết kế nội thất

Về Ara Design



ARA là đơn vị thiết kế nội thất cho Khu nghỉ dưỡng ALMA, và là đơn vị nổi tiếng trong lĩnh vực thiết kế khách sạn toàn cầu. Trải qua hơn 21 năm hoạt động, ARA hiện sở hữu mạng lưới văn phòng đại diện tại châu Âu, Trung Đông và Viễn Đông, tham gia vào hàng loạt dự án quy mô tại hơn 30 quốc gia, bao gồm các khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng, khách sạn boutique, nhà hàng và khu dân cư biệt lập.

Một số dự án tiêu biểu của ARA có thể kể đến là Hilton Garden Inn (UK), Hyatt Moscow (Nga), Cordis By Langham (Bali), Novotel Sentul City (Hồng Kông).

ARA quy tụ được một đội ngũ nhà thiết kế xuất sắc, với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế, cùng sự thấu hiểu nhiều nền văn hóa đa dạng. Vì vậy, ARA luôn mang đến cho khách hàng những giải pháp sáng tạo và thông minh, đồng thời vẫn đảm bảo tính hữu dụng, thực tiễn và hiệu quả kinh tế cao.

Phong cách đương đại

Phong cách đương đại (contemporary) được hiểu là sự tập trung vào hiện tại và tương lai, bỏ lại những gì của quá khứ. Trong thiết kế nội thất, phong cách đương đại sẽ sử dụng những ngôn ngữ và nguyên liệu thiết kế đặc trưng của thời đại, vì thế lúc nào phong cách này cũng đem lại sự tươi mới và hợp thời. Không chỉ như thế, phong cách này mang trong mình một chút quan điểm "less is more", với các yếu tố làm nên cảm giác trung lập, sạch sẽ, tinh tế được chấp nhận. Thiết kế này vì thế rất phù hợp với Khu nghỉ dưỡng ALMA Nha Trang, bởi không gian đơn giản sẽ trở thành sân khấu phù hợp nhất cho điểm nhấn là những hoạt động mà cả gia đình cùng thực hiện với nhau.

Sự đơn giản, tinh tế mà không kém phần sang trọng được thể hiện trong nội thất các phòng nghỉ của Khu nghỉ dưỡng ALMA (Vịnh thiên đường). Trái sang phải: Phòng ngủ, phòng spa, phòng tiệc

Không chỉ sử dụng những yêu tố đương đại, nhiều yếu tố truyền thống của văn hóa Việt Nam cũng được "đương đại hóa", ví dụ như những hoa văn trang trí thảm cách điệu từ họa tiết dệt của đồng bào dân tộc phía Bắc trong căn hộ nghỉ dưỡng, hay bức tường ngăn tại khu vực sảnh chính.

Hoa văn thảm trong căn hộ ALMA được cách điệu từ họa tiết dệt truyền thống của đồng bào dân tộc phía Bắc

Sự đơn giản



Theo ARA, sự đơn giản (simplicity) chính là nhân tố quan trọng nhất trong thiết kế nội thất của khu nghỉ dưỡng ALMA. Sự đơn giản thể hiện rất rõ nét qua cách nhà thiết kế này lựa chọn màu sắc và các món nội thất.

Với nguyên tắc "thẩm mỹ đi liền với công năng", việc tối ưu công năng luôn được đặt lên trên hết khi lựa chọn các món nội thất cho khu nghỉ dưỡng. Với đặc thù của một bất động sản dành riêng cho sở hữu kỳ nghỉ, khách hàng của ALMA thường là các gia đình lớn với nhiều thế hệ, đồng thời sẽ sử dụng các tiện ích của khu nghỉ hằng năm trong khoảng thời gian lên đến hàng chục năm. Vì vậy, điều kiện tiên quyết của những món nội thất này là phải đảm bảo sự đơn giản khi sử dụng, sự bền vững theo thời gian và đảm bảo tối ưu hóa không gian sử dụng, tiết kiệm chi phí bảo trì, bảo dưỡng.

Tất cả không gian chung và riêng đều được thiết kế không thừa không thiếu, tận dụng tối đa tiện ích, xây dựng một không gian sống hữu dụng nhất

Sự đơn giản và đương thời còn được thể hiện qua màu sắc được sử dụng. Ngoại trừ những khu vực đặc biệt cần thể hiện sự khác biệt của nhiều nền văn hóa như khu chợ ẩm thực, và các nhà hàng theo phong cách đặc trưng, nội thất của khu nghỉ dưỡng ALMA thường không sử dụng quá 4 màu, thường dùng nhất là màu trắng, màu đen và màu gỗ.

Màu sắc được sử dụng thường chỉ có 3 màu cơ bản: đen, trắng và màu gỗ

Ngoài những nguyên tắc chính kể trên, còn rất nhiều những chi tiết được ARA khéo léo thiết kế, nhằm tạo nên điểm nhấn riêng cho từng khu vực của khu nghỉ dưỡng ALMA. Đó là những chiếc bàn gỗ mục độc đáo trong khu foodcourt, là những chiếc bàn cách điệu từ thuyền thúng của dân chài tại sảnh chính (main pavillion), hay sảnh reception theo phong cách Nhật Bản ở khu Spa. Với thiết kế nội thất tinh tế lấy con người là trung tâm, chắc chắn những chủ sở hữu kỳ nghỉ ALMA sẽ có trải nghiệm không thể nào quên tại khu nghỉ dưỡng ALMA.