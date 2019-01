BIDV nhận giải Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp

BIDV cũng là Ngân hàng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt giải "Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu nhất Việt Nam 3 năm liên tiếp 2016, 2017 và 2018"; Giải thưởng "Sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu 2018" đối với sản phẩm BIDV Pay+ do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) kết hợp với Tổ chức Dữ liệu Quốc tế (IDG) bình chọn; Top 10 doanh nghiệp được người tiêu dùng tin tưởng bình chọn nhiều nhất tại Chương trình "Tin & Dùng Việt Nam 2018" và Top 100 sản phẩm dịch vụ Tin & Dùng 2018 với sản phẩm BIDV SmartBanking do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức; Giải thưởng Trung tâm Chăm sóc Khách hàng tốt nhất do Hiệp hội Contact Centre tại Singapore trao tặng và Chương trình chăm sóc khách hàng tốt nhất 2018 do CLB Contact Centre Vietnam trao tặng.

Nhiều sản phẩm bán lẻ cũng đạt giải thưởng như: "Giải thưởng sản phẩm cho vay nhà ở tốt nhất Việt Nam 3 năm liên tiếp 2016, 2017 và 2018" do Tạp chí The Asian Banker bình chọn; Giải thưởng "Sản phẩm dịch vụ sáng tạo độc đáo 2017" dành cho sản phẩm BIDV SmartBanking do VNBA và IDG bình chọn; Giải thưởng "Ngân hàng có doanh số thẻ tín dụng phân phúc khách hàng phổ thông lớn nhất 2017 (VISA); "Ngân hàng vận hành thẻ tín dụng hiệu quả nhất 2017 (VISA) và Ngân hàng có doanh số giao dịch thương mại điện tử cao nhất 2017 (Mastercard).