An toàn thông tin ngân hàng trong giai đoạn chuyển đổi số

Chuyển đổi số không đơn thuần là đưa ra các sản phẩm hay kênh phân phối số, mà còn là số hóa các quy trình nội bộ, giúp ngân hàng hoạt động hiệu quả hơn. Trong quá trình chuyển đổi này, các ngân hàng tầm trung thường được cho là đối mặt với nhiều khó khăn hơn ngân hàng lớn. Tuy nhiên, có một phát hiện thú vị là không hẳn các ngân hàng có quy mô lớn thì sẽ có chỉ số an toàn thông tin cao hơn ngân hàng tầm trung.



Chẳng hạn, theo báo cáo của Hiệp hội An toàn thông tin số Việt Nam (VNISA), ở top đầu nhóm ngân hàng có chỉ số an toàn thông tin cao gồm có Ngân hàng Quân Đội, Ngân hàng Nam Á, Ngân hàng Tiên Phong. Còn theo một báo cáo khác về chỉ số an toàn thông tin là Vietnam ICT Index (Bộ Thông tin Truyền thông công bố), Ngân hàng Nam Á tiếp tục góp mặt ở top đầu, cụ thể là xếp ở vị trí thứ 2, sau Ngân hàng BIDV, các vị trí tiếp theo thuộc về Techcombank, Vietinbank...

Chỉ số Vietnam ICT Index tập trung đánh giá khả năng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, còn VNISA Index tiến hành điều tra thực trạng công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng. Hai bộ chỉ số này là chỉ báo quan trọng để đánh giá tình hình xây dựng, phát triển hệ thống công nghệ thông tin của các tổ chức tín dụng, từ đó có những bước đi tiếp theo.

Theo ông Phó Đức Giang, Giám Đốc Công ty TNHH Dịch vụ an toàn thông tin PwC Việt Nam, thiết lập nền tảng kiểm soát an toàn thông tin ngay từ đầu là bước đệm quan trọng để việc chuyển đổi số diễn ra nhanh và bền vững hơn. Tuy nhiên, đầu tư vào an toàn bảo mật không chỉ đơn thuần là mua công nghệ bảo mật trên thế giới về áp dụng, mà là sự kết hợp chặt chẽ giữa cơ chế chính sách và cơ chế quản trị doanh nghiệp, và chính mỗi nhân viên của ngân hàng cần phải chung sức.

"Tạo dựng nền tảng công nghệ và an toàn thông tin tốt, có chỉ số đánh giá cao qua nhiều năm là tiền đề quan trọng để các ngân hàng nâng cao khả năng chuyển đổi số thành công, duy trì nhịp độ phát triển bền vững trong những năm sau", đại diện PwC nhận định.