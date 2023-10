ABBank là ngân hàng đầu tiên đạt chứng nhận ISO 27001:2022 về an toàn thông tin

Với định hướng trở thành một trong những Ngân hàng bán lẻ hàng đầu, ABBANK đang tích cực triển khai các giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng cũng như mang đến trải nghiệm tiện lợi nhất cho khách hàng. Song song với đó, Ngân hàng cũng chú trọng vào việc đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn thông tin ở mức độ cao, qua đó hạn chế rủi ro khi vận hành hệ thống cũng như hỗ trợ bảo vệ khách hàng khi sử dụng dịch vụ số của ABBANK.

Lễ chứng nhận ISO 27001:2022 cho ABBANK diễn ra thành công tốt đẹp

Tiêu chuẩn ISO 27001:2022 (hay ISO/IEC 27001:2022), được cập nhật, thay đổi và bổ sung từ ISO/IEC 27001:2013 nhằm thích ứng với những tiến bộ về công nghệ thông tin và các rủi ro bảo mật đang liên tục thay đổi, đòi hỏi phải có cách tiếp cận linh hoạt và kịp thời để xây dựng khả năng phục hồi cho doanh nghiệp. Ưu tiên hàng đầu cho tối ưu hạ tầng công nghệ và quản lý, đảm bảo an toàn thông tin, ABBANK triển khai hệ thống với tư vấn từ Misoft và thành công trở thành Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn mới này.

Đại diện BSI trao chứng nhận ISO 27001:2022 cho đại điện ABBANK

Ông Trần Việt Thắng - Giám đốc Khối Công nghệ Ngân hàng ABBANK - cho biết: "ABBANK luôn xác định an toàn thông tin là nền tảng để phát triển các ứng dụng CNTT cho ngân hàng và khách hàng, do đó chúng tôi đã lựa chọn tiêu chuẩn quốc tế ISO 27001 để vận hành hệ thống quản lý An toàn thông tin đảm bảo an toàn dữ liệu của ngân hàng và giao dịch của khách hàng, cũng như cho sự phát triển bền vững của ABBANK trong tương lai".

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Trưởng đại diện Văn phòng BSI Hà Nội - cho biết: "ABBANK với sự đồng hành của đội ngũ tư vấn từ Misoft, đã nỗ lực đóng góp và cải tiến hệ thống liên tục để nhanh chóng đáp ứng những nhu cầu đặc biệt hơn của ISO 27001:2022 so với phiên bản cũ. ABBANK cũng là một trong những ngân hàng đi đầu tại Việt Nam đáp ứng được những yêu cầu cao nhất về bảo mật trên toàn cầu theo chứng nhận mới này, khẳng định luôn tôn trọng và cam kết bảo vệ tài sản của khách hàng cũng như nguồn dữ liệu thông tin của tổ chức".



Đại diện BSI chúc mừng hợp tác thành công với đại diện ABBANK

Ông Vũ Bảo Thạch - Tổng Giám đốc Misoft - chia sẻ: "Ngay khi có phiên bản chứng nhận ISO 27001:2022, hiện nay là tiêu chuẩn an toàn thông tin cao nhất toàn cầu, ABBANK đã trở thành ngân hàng tiên phong ở Việt Nam cập nhật và nâng cấp lên. Với sự đồng hành và tin tưởng từ ABBANK, Misoft đã có thể đưa ra những tư vấn và giải pháp phù hợp nhất để nhanh chóng và thuận lợi đưa hệ thống an toàn thông tin của ngân hàng đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn mới".