Ngân hàng
29/08/2025 09:20

Vietcombank kết nối công dân số

Ở Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Vietcombank mang đến nhiều trải nghiệm xoay quanh chủ đề “Kết nối công dân số, kiến tạo giá trị số”

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025), ngành ngân hàng tham gia Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” với chủ đề “Ngành Ngân hàng Việt Nam - Tự hào quá khứ, vững vàng hiện tại, kiến tạo tương lai”. Không gian triển lãm là nơi tái hiện chặng đường xây dựng, phát triển của ngành Ngân hàng Việt Nam, giới thiệu những thành tựu nổi bật trong công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời khẳng định vai trò huyết mạch của Ngành trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Khách tham quan được chiêm ngưỡng những tư liệu quý giá, hiện vật ấn tượng, hình ảnh sống động, được trình chiếu qua công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới, đem lại trải nghiệm chân thực và hấp dẫn.

Vietcombank kết nối công dân số- Ảnh 1.

Trong không gian triển lãm ngành Ngân hàng, Vietcombank tự hào giới thiệu hành trình lịch sử trên 62 năm với nhiều đóng góp cho lịch sử cách mạng dân tộc và quá trình phát triển, hội nhập của kinh tế đất nước bằng việc tham gia đầu tư phát triển nhiều dự án trọng điểm quốc gia; cung cấp đa dạng các dịch vụ ngân hàng tiện ích cho đông đảo người dân với chủ đề “Kết nối công dân số, kiến tạo giá trị số”.

Với những tư liệu đặc biệt từ lịch sử hoạt động, hình ảnh ấn tượng, công nghệ trình diễn hiện đại, không gian trải nghiệm của Vietcombank mang đến những cảm xúc riêng biệt và đậm một dấu ấn hào hùng.

Thông qua sự kiện này, Vietcombank tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, luôn đồng hành cùng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong sự nghiệp kiến tạo, xây dựng nền kinh tế số hiện đại, toàn diện và bền vững.

Thy Nga
từ khóa :
