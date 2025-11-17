Câu nói "Co.opmart xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng" tưởng chừng chỉ là phép lịch sự, nhưng qua thời gian đã trở thành biểu tượng của sự trân trọng và cam kết.

Từ những năm tháng thiếu thốn đến thời đại số, lời cảm ơn ấy vẫn vang đều trong từng siêu thị, từng lượt thanh toán – giản dị mà chân thành, là nhịp điệu quen thuộc trong ký ức đô thị của nhiều thế hệ.





Ra đời năm 1989, giữa giai đoạn hàng hóa khan hiếm, Saigon Co.op mang khát vọng rất Việt Nam: Đưa hàng Việt đến gần hơn với người Việt, xây dựng nơi mua sắm văn minh nhưng vẫn ấm áp như chợ quê.

Từ một siêu thị Co.opmart đầu tiên trên đường Cống Quỳnh, Saigon Co.op chinh phục niềm tin khách hàng bằng chất lượng ổn định, giá hợp lý và phục vụ tận tâm – không cần chiêu trò, chỉ bằng sự tử tế.

Hơn 800 điểm bán trên cả nước hôm nay là minh chứng cho hành trình ấy – từ Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Cheers… đến kênh trực tuyến – phục vụ hàng triệu gia đình Việt mỗi ngày.





36 năm qua, Saigon Co.op lớn lên cùng người tiêu dùng Việt – hơn 4 triệu khách hàng thành viên, hàng triệu lượt mua sắm mỗi tháng, là niềm tin gửi gắm nơi từng giỏ hàng rau củ, từng ký gạo, hộp sữa, chai dầu ăn…

Không chỉ là nhà bán lẻ, Saigon Co.op còn là "nhịp cầu hàng Việt", kết nối hàng chục nghìn sản phẩm từ doanh nghiệp lớn đến hộ sản xuất nhỏ, giúp hàng Việt vững vàng trước sức ép ngoại. Bằng kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, chính sách thanh toán minh bạch, hỗ trợ truyền thông và xúc tiến thương mại, Saigon Co.op giúp hàng Việt vươn lên, đứng ngang hàng với thương hiệu quốc tế, tự tin chinh phục người tiêu dùng trong nước và hướng tới thị trường xuất khẩu.

"Ngày chúng tôi còn nhỏ, Co.opmart đã cho cơ hội đưa sản phẩm lên kệ. Giờ hàng đã xuất khẩu, nhưng vẫn trân trọng vị trí tại Co.opmart. Với chúng tôi, Co.op không chỉ là đối tác, mà là người nâng bước." – anh Lê Trung Dũng, đại diện một doanh nghiệp thực phẩm, chia sẻ.

Trong thời đại số, Saigon Co.op chủ động số hóa hệ thống, kết hợp bán hàng online – offline, ứng dụng công nghệ trong chăm sóc khách hàng, nhưng vẫn giữ giá trị cốt lõi: lấy người tiêu dùng làm gốc.

"Từ những ngày đầu đến thời đại số hóa hôm nay, Saigon Co.op chỉ giữ một điều không đổi – trân trọng và đặt người tiêu dùng ở trung tâm." - đại diện Saigon Co.op chia sẻ.

Với nhiều người Việt, Co.opmart không chỉ là nơi mua sắm – mà là nơi lưu giữ kỷ niệm, là điểm hẹn của gia đình, là cảm giác thân quen mỗi cuối tuần. Những lời cảm ơn, những nụ cười phục vụ, những nhân viên nhớ tên khách quen – tất cả tạo nên sức bền của một thương hiệu Việt chân thành.





Đồng hành với doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt, Saigon Co.op không chỉ dừng lại ở việc đưa hàng hóa chất lượng lên kệ. Đó còn là sự sẻ chia, tri ân, và thấu hiểu. Hệ thống triển khai chương trình "Tin Yêu Chọn Co.op – Triệu Deal Tri Ân" trong tháng 11 này, mang đến hàng triệu ưu đãi thiết thực: Hàng chục nghìn quà tặng, ưu đãi đa tầng - tặng điểm, hoàn tiền, voucher - tạo nên không khí mua sắm sôi động tại siêu thị lẫn online. Đó không chỉ là khuyến mãi, mà là lời tri ân gửi đến người đã chọn Co.op, chia sẻ cùng người tiêu dùng trong bối cảnh vật giá biến động.

"Chúng tôi muốn mỗi ưu đãi không chỉ là con số, mà là lời cảm ơn chân thành." - đại diện Saigon Co.op nhấn mạnh.

"Mua ở đâu cũng được, nhưng đi Co.opmart cảm giác thân quen hơn. Hàng rõ ràng, nhân viên lịch sự, nhìn là biết mình được trân trọng." - chị Minh Anh (TP HCM) chia sẻ.

36 năm qua, Saigon Co.op đã đi cùng người tiêu dùng Việt bằng chân thành và kiên định.

Từ một cửa hàng nhỏ đến hệ thống bán lẻ hàng đầu Việt Nam, từ "ngôi chợ của người Việt" đến thương hiệu gắn liền ký ức đô thị – hành trình ấy chưa bao giờ dừng lại. Bởi khi niềm tin được nuôi dưỡng bằng sự trân trọng, thương hiệu không chỉ tồn tại, mà còn trở thành một phần ký ức đẹp của nhiều thế hệ Việt Nam. Và hành trình ấy sẽ tiếp tục – cùng người Việt, vì người Việt.

Tin yêu chọn Co.op - triệu deal tri ân Từ nay đến 19-11-2025, Saigon Co.op với hơn 800 điểm bán ngập ưu đãi tri ân khách hàng trên toàn quốc. - Tri ân đến mọi nhà - hoàn tiền 5%: Giảm đến 49% cho thực phẩm, hóa phẩm, gia dụng, kèm hoàn tiền 5% (tối đa 50.000 đồng) cho khách hàng Thành viên với hóa đơn từ 290.000 đồng. - Càng mua càng hời: Giảm giá hấp dẫn khi mua từ 3 sản phẩm thuộc nhóm gia dụng, may mặc, hóa phẩm, thực phẩm công nghệ. - Tuần lễ tươi ngon: Hàng tươi sống, nhãn riêng Co.op và Tick Xanh Trách Nhiệm luân phiên giảm đến 35% hoặc đồng giá hoặc mua 1 tặng 1 hoặc tặng quà nông sản. - Deal khủng cuối tuần: Từ thứ Sáu đến Chủ nhật, giảm giá sốc, riêng khách hàng Thành viên giảm đến 50%.



