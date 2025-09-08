Trạm khách A80 – Bến đỗ thân thương trong ngày hội lớn của dân tộc

Không khí sôi nổi từ lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9 vẫn còn đọng lại trong lòng người dân Thủ đô. Những bước chân uy nghiêm của đoàn quân đi qua Quảng trường Ba Đình, những tràng pháo tay cùng tiếng reo hò cổ vũ đã khắc sâu niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc trong ngày hội lớn của dân tộc.

Trong không khí đặc biệt ấy, "Trạm khách A80: Tự hào Việt Nam" vinh dự được đồng hành cùng người dân với 15 điểm dừng chân trải khắp các tuyến đường diễu binh, diễu hành. Nơi đây không chỉ đơn thuần là chỗ nghỉ ngơi, mà còn trở thành bến đỗ thân thương, nơi người dân có thể dừng chân, nghỉ ngơi, chờ đợi trong háo hức giây phút đoàn diễu binh đi qua.

Những cựu chiến binh được các tình nguyện viên tại Trạm khách A80 Long Châu chăm sóc chu đáo.

Với sự đồng hành của Nhà thuốc Long Châu, Trạm khách A80 mang đến không chỉ những chai nước mát, những chỗ nghỉ ngơi mà còn cả sự chăm sóc sức khỏe tận tình. Tại các trạm, đội ngũ nhân viên Long Châu luôn sẵn sàng đo huyết áp, thăm hỏi sức khỏe, hỗ trợ y tế cơ bản cho người dân và đặc biệt là các cựu chiến binh cao tuổi. Những ly nước được trao tận tay, lời dặn dò giữ gìn sức khỏe, cùng nụ cười thân thiện đã khiến bao người cảm thấy ấm lòng.

Khoảnh khắc người dân được trao ly nước và hỏi thăm sức khỏe tại Trạm khách A80 khiến nhiều người xúc động

Tại các Trạm khách A80, người dân vừa nghỉ ngơi, vừa hòa mình vào không khí lễ hội. Dọc hai bên đường những lá cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ, tiếng vỗ tay, reo hò vang dội khi đoàn quân tiến qua. Hình ảnh các em nhỏ háo hức nhoài người về phía trước, hay những cựu chiến binh lặng lẽ đưa tay chào trong xúc động, đã trở thành những khoảnh khắc đáng nhớ của ngày hội.

Thông qua hoạt động này, Long Châu tiếp tục khẳng định sứ mệnh "chăm sóc sức khỏe cho người Việt", không chỉ tại những quầy thuốc thường ngày, mà còn hiện diện trong những sự kiện cộng đồng giàu ý nghĩa. Đây cũng là hành động thiết thực góp phần nâng cao sức khỏe, tiếp thêm năng lượng cho người dân trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.

Ngoài ra, "Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam" tại 56 - 58 - 80 Nguyễn Thái Học là các điểm phục vụ cộng đồng theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, phối hợp triển khai thực hiện bởi Sở Văn hóa và Thể thao, Công ty cổ phần VCCorp, cùng sự đồng hành của Ngân hàng SHB trong dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2-9.

Trong không khí thiêng liêng chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, những đóng góp thầm lặng nhưng giàu ý nghĩa như Trạm khách A80 càng làm nổi bật tinh thần gắn kết cộng đồng và niềm tự hào dân tộc.

Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu hiện sở hữu hơn 2.240 nhà thuốc và 190 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc. Với sứ mệnh "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn", Long Châu kiên định theo đuổi mục tiêu mang đến dịch vụ y tế chất lượng, minh bạch, an toàn.

Hệ thống cam kết giúp người dân dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng với giá tốt, dịch vụ tối ưu, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng một cách bền vững – một hành động thiết thực để cùng chung tay xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh.