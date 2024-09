Trà mật ong BONCHA gắn kết hàng triệu người dùng trẻ qua show Anh Trai “Say Hi”

Cùng với chuỗi chương trình Anh Trai "Say Hi", BONCHA tạo cơ hội cho khán giả đến gần hơn với các Anh trai thông qua việc trở thành nhà tài trợ vàng cho live concert Anh Trai "Say Hi" diễn ra vào ngày 28-9-2024 tại TP HCM. Thương hiệu mang đến cho người hâm mộ hàng nghìn sản phẩm Trà mật ong BONCHA và cơ hội tương tác trực tiếp cùng thần tượng ngay tại sự kiện.