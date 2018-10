Vincom dành trọn tuần lễ “Giấc mơ Thiên Nga” tôn vinh phụ nữ

Với điểm nhấn trang trí là hình ảnh thiên nga dịu dàng và kiêu hãnh, Vincom trở thành những điểm "check-in" đẹp nhất dành tặng chị em trong dịp đặc biệt này.



"Check-in" độc lạ dành cho chị em

Điểm đến đáng chú ý nhất trong dịp này chính là 3 TTTM Vincom Mega Mall Royal City & Times City (Hà Nội) và Vincom Mega Mall Thảo Điền (TP HCM), nơi tiên phong trong các TTTM tại Việt Nam mang công nghệ "Chụp ảnh chuyển động 360 độ" đến với khách hàng. Đặc biệt, Vincom Mega Mall Royal City nổi bật với phông nền là sân khấu "Vương miện Thiên Nga" lộng lẫy. Tại đây, mỗi người phụ nữ sẽ được tỏa sáng trong những bức hình 360 độ hiệu ứng đặc biệt, đảm bảo sẽ "nổi" nhất với góc chụp ấn tượng có 1-0-2.

Tại các TTTM Vincom khác, các "Cung điện Thiên Nga" mang vẻ đẹp thanh thoát của châu Âu sẽ là điểm nhấn đặc sắc nhất, nơi mỗi gia đình và các cặp tình nhân có thể lưu lại những phút giây hạnh phúc với người phụ nữ yêu thương trong dịp đặc biệt này.

Không khí lễ hội mừng ngày phụ nữ trong ngày 19 và 20-10 sẽ được ghi dấu ấn bởi chuỗi chương trình ca nhạc "Khúc ca Thiên Nga", tổ chức tại Vincom Center Nguyễn Chí Thanh và Vincom Center Phạm Ngọc Thạch. Với sự xuất hiện của những giọng ca nổi tiếng như Soobin Hoàng Sơn, ST 365, Bùi Anh Tuấn và Anh Tú (The Voice), lần đầu tiên, khán giả sẽ được lựa chọn ca khúc biểu diễn trên sân khấu thông qua việc bình chọn trên "màn hình tương tác thông minh" đặt tại TTTM. Và ngày 20-10 sẽ trở nên thật bất ngờ và ý nghĩa với những khách hàng nữ đến Vincom Plaza và Vincom+ khi nhận được những món quà đầy cảm hứng từ các "hoàng tử lịch lãm" thay cho lời tri ân, sự trân trọng và yêu thương đối với "một nửa thế giới".

Ngàn ưu đãi và quà may mắn

Hàng trăm thương hiệu thời trang hàng đầu tại Vincom mang đến ưu đãi từ 20%-50% trong thời gian này như: Tommy Hilfiger, Mango, Adidas, Old Navy, H:Connect, Canifa, Ivy Moda, Dottie, Lemino...; phụ kiện cao cấp được phái đẹp yêu thích từ Ecco, Nine West, Geox, Pedro, Charles & Keith, Aldo, Efora, Shooz, Vascara, Samsonite… Các thương hiệu Pandora, PNJ cũng đưa ra mức ưu đãi 5% với hàng trăm mẫu trang sức quý giá mới nhất; các nhãn hàng mỹ phẩm như Yves Rocher, M.A.C, Shiseido, The Faceshop… dành tặng nhiều phần quà chăm sóc sắc đẹp đặc biệt tới phái đẹp trong dịp này.

Cũng trong 2 ngày 19 và 20-10, mỗi khách hàng mua hàng với hóa đơn hợp lệ tại Vincom sẽ có cơ hội nhận được những quà tặng hấp dẫn bao gồm: sữa tắm, kem dưỡng da tay Yves Rocher, bộ chăm sóc cơ thể và mặt nạ dưỡng da Innisfree, bộ chăm sóc tóc từ Dove, Sunsilk và nhiều thẻ quà tặng VinID giá trị.

Để đem lại những trải nghiệm trọn vẹn cho "một nửa thế giới" trong tuần lễ "Giấc mơ Thiên nga", các cặp đôi và gia đình có thể cùng nhau tận hưởng những bữa tối ấm cúng với nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn tại các gian hàng ẩm thực nổi tiếng tại Vincom như: Hutong, Hotpot Story, Kichi Kichi, K-pub, Hotto, Shogun, Dairy Queen…

Hứa hẹn mang đến trải nghiệm trọn vẹn dành tặng cho mọi khách hàng, đặc biệt là những khách hàng nữ trong suốt tuần lễ "Giấc mơ Thiên nga", 61 TTTM Vincom trên toàn quốc sẽ là điểm hẹn của nụ cười và niềm vui dành tặng cho những người phụ nữ - một nửa ngọt ngào của thế giới.