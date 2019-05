Lợi ích kép của chương trình sữa học đường Hà Nội

Lợi ích kép của chương trình Sữa học đường ở TP Hà Nội khi đơn vị trúng thầu có mức hỗ trợ cao hơn so mức mời thầu giúp tiết kiệm cho ngân sách TP hàng trăm tỉ đồng và mang về cho trẻ sản phẩm được bổ sung thêm nhiều vi chất quan trọng.

Tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng ngân sách

Hà Nội là địa phương có đông học sinh nhất cả nước, do vậy việc triển khai chương trình Sữa học đường cũng đòi hỏi sự quan tâm, đầu tư rất lớn về công sức và ngân sách của TP. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của UBND TP Hà Nội, đề án Sữa học đường Hà Nội đã được thực hiện quyết liệt, bài bản, chặt chẽ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định ngay từ những ngày đầu.

Đề án Sữa học đường Hà Nội đã được thực hiện theo hình thức đấu thầu công khai, rộng rãi và minh bạch với những tiêu chuẩn đấu thầu khắt khe nhằm chọn ra nhà thầu uy tín, có đủ năng lực sản xuất với giá thành phù hợp. Sau hơn 1 tháng xét thầu, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Hà Nội đã chính thức chọn Vinamilk là đơn vị cung cấp sữa cho đề án với mức hỗ trợ 23% (cao hơn mức mời thầu 3%) và đã giúp tiết kiệm cho ngân sách TP hơn 350 tỉ đồng, phụ huynh chỉ phải trả 47% giá thành của hộp sữa so với giá thị trường.

Theo mục tiêu của đề án sữa học đường đến hết năm 2020 có khoảng 1,2 triệu trẻ mầm non và tiểu học ở Hà Nội được uống sữa học đường

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Hà Nội, đánh giá: Con số này không hề nhỏ và Hà Nội đạt được nhờ cuộc đấu thầu công khai, minh bạch về một chương trình mang tính an sinh, xã hội. Theo mục tiêu của đề án, từ năm học 2018-2019 đến hết năm 2020, có khoảng 1,2 triệu trẻ mầm non và tiểu học ở tất cả cơ sở giáo dục tại 30 quận, huyện của TP Hà Nội, không phân biệt trường công lập, ngoài công lập hay các nhóm trẻ tư thục đều được uống sữa học đường. Chương trình Sữa học đường không chỉ có ý nghĩa nhân văn và xã hội to lớn đối với sự phát triển của trẻ em mà còn thể hiện rõ nét sự quyết tâm, đồng lòng của các cấp, các ngành của TP Hà Nội trong việc triển khai thực hiện chương trình.

Các cô giáo chuẩn bị sữa cho các em học sinh trước giờ uống sữa học đường tại một trường mầm non ở Hà Nội

Bổ sung thêm nhiều vi chất dinh dưỡng quan trọng

Chương trình cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em Hà Nội giai đoạn 2018-2020, được UBND TP Hà Nội phê duyệt với mục tiêu giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ mẫu giáo xuống dưới 5,5%, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ mẫu giáo xuống dưới 13,5%; tăng chiều cao trung bình của trẻ 6 tuổi từ 1,5 - 2 cm so với năm 2010.

Vinamilk bổ sung vi chất quan trọng vào sản phẩm sữa học đường với giá thầu không đổi. Mục tiêu duy nhất chỉ là cùng với các địa phương thực hiện đạt và vượt mục tiêu cụ thể về giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng, tăng chiều cao mà chương trình đặt ra. Chính vì vậy, thông qua gói thầu sữa học đường này, chủ đầu tư đã mang về cho trẻ em thủ đô sản phẩm chất lượng cao hơn tiêu chuẩn mà hồ sơ mời thầu đưa ra.

Mới đây, Vinamilk đã có văn bản gửi Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định: "14 vitamin và khoáng chất bổ sung thêm đã trải qua quá trình nghiên cứu lâm sàng, có bằng chứng khoa học của Viện Dinh dưỡng quốc gia, được xác nhận hiệu quả trong nghiên cứu cải thiện tình trạng dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng của trẻ em lứa tuổi học đường". Bà Trần Khánh Vân, Phó trưởng Khoa Vi chất dinh dưỡng Viện Dinh dưỡng quốc gia, cho biết viện căn cứ vào nghiên cứu khoa học cấp viện cho thấy việc bổ sung các vi chất có trong sản phẩm sữa học đường là phù hợp tất cả các chỉ số.