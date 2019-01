EVN SPC bảo đảm cung cấp điện dịp Tết nguyên đán

Theo Văn bản số 9411/EVN SPC-KT, ngày 18-12-2018, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã chỉ đạo các công ty điện lực thành viên chuẩn bị nguồn lưới điện bảo đảm cung cấp điện, an toàn phòng chống cháy nổ dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Để bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục phục vụ sản xuất - kinh doanh, sinh hoạt người dân tại 21 tỉnh, thành khu vực miền Nam trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, EVN SPC đã xây dựng, triển khai phương án nguồn lưới điện bảo đảm cung cấp điện, an toàn phòng chống cháy nổ, không thực hiện công việc trên lưới điện có cắt điện làm mất điện khách hàng từ 0 giờ ngày 4-2 (tức 30 Tết) đến hết 24 giờ ngày 7-2 (tức mùng 3 Tết); không thực hiện công việc trên lưới điện làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố.

Nhân viên vận hành điện tại trạm 220 KV Long Xuyên Ảnh: Đình Hoàng

Các đơn vị phối hợp với sở, ban, ngành tại địa phương cập nhật thông tin về địa điểm, thời gian tổ chức sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, hoạt động văn hóa nghệ thuật… từ đó bổ sung kế hoạch ưu tiên cung cấp điện và tăng lực lượng ứng trực xử lý sự cố. Đặc biệt, các đơn vị điện lực trong khu vực ưu tiên cấp điện các địa điểm quan trọng như: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố; đài phát thanh, truyền hình; bệnh viện; nhà máy nước, cơ quan quốc phòng an ninh…

EVN SPC yêu cầu giải quyết cấp điện mới cho khách hàng cần thực hiện nhanh chóng, đúng quy định để khách hàng có thể sử dụng dịp Tết. Đồng thời, tổ chức trực tăng cường lãnh đạo, trực vận hành, sửa chữa điện 24/24 giờ trong dịp Tết. Chuẩn bị vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại đầy đủ, sẵn sàng xử lý nhanh sự cố phát sinh.

Ngoài ra, các đơn vị phối hợp với địa phương và cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm tới khách hàng sử dụng điện, ngăn ngừa và xử lý trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại và ném các vật lạ lên đường dây, vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Chú trọng kỷ luật vận hành, bảo vệ an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng.