Phụ nữ vốn thích làm đẹp, và yến sào từ xa xưa vốn nổi tiếng hỗ trợ làm đẹp cho phụ nữ. Thế nên, một sản phẩm độc đáo được tạo ra từ tổ yến và vàng - để chăm chút cho vẻ đẹp của người phụ nữ có lẽ cũng tuyệt vời không kém.







Mệt nhoài sau cuộc họp suốt buổi sáng, chị Cẩm, một doanh nhân trong lĩnh vực tài chính ở TP HCM vẫn tranh thủ thời gian ít ỏi buổi trưa để làm đẹp. Không có thời gian đi spa, chị liền lấy một miếng mặt nạ yến vàng ra đắp rồi nằm thư giãn, không quên liếc nhìn lịch họp buổi chiều và danh sách công việc dày đặc cần giải quyết.



Mặt nạ yến vàng Bio-Cellulose của Nest Art

"Đắp mặt nạ trong khoảng 15-20 phút có lẽ là giải pháp tốt nhất cho da mặt lúc này, nhất là mặt nạ làm từ yến và vàng. Với những người bận rộn như mình, sản phẩm làm đẹp này thật sự tiện lợi và hấp dẫn. Vừa thư giãn lại có thể làm đẹp" - chị Cẩm hào hứng chia sẻ.

Từ khi được người bạn cũng là nữ doanh nhân giới thiệu sản phẩm mới này, chị Cẩm rất hài lòng về công dụng tuyệt vời của nó. Tổ yến ăn liền vốn được chị và gia đình dùng từ hơn 1 năm nay, còn vàng chị cũng từng nghe công dụng để làm đẹp. Nhưng sự kết hợp giữa tổ yến và vàng đã tạo nên sản phẩm mặt nạ đáp ứng nhu cầu làm đẹp cho chị em phụ nữ; nhất là dân công sở, văn phòng, những doanh nhân bận rộn. Là một trong những doanh nhân bận rộn với công việc văn phòng, chị Cẩm thật sự bị cuốn hút bởi mặt nạ yến vàng này…



Các sản phẩm ăn liền của Nest Art như tổ yến hạt sen, hồng sâm, lá dứa, nguyên vị...





Sản phẩm mặt nạ yến vàng được sản xuất với tâm huyết của Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Nest Art - lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam. Sản phẩm mặt nạ yến vàng không chỉ xuất phát từ nhu cầu cung cấp dưỡng chất cho sức khỏe, sắc đẹp của chính Ban Lãnh đạo mà còn là đam mê mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm tốt nhất, đặc biệt là các chị em phụ nữ.



Công ty Cổ phần Nest Art đã hợp tác với nhà máy tại Hàn Quốc với chất lượng công nghệ sản xuất hiện đại để ra đời dòng sản phẩm mặt nạ yến vàng. Việc ứng dụng công nghệ Bio-Cellulose, sự kết hợp giữa tổ yến và hạt nano vàng có trong sản phẩm nhằm tối ưu công dụng vượt trội trong việc làm đẹp cho phái nữ.

"Nest Art là đơn vị đặt viên gạch đầu tiên cho phân khúc tổ yến ăn liền trên thị trường Việt Nam với nguồn yến nguyên chất từ Nha Trang (Khánh Hòa). Kết hợp giữa công nghệ sấy thăng hoa tiên tiến của Mỹ và phương pháp làm yến truyền thống của ngành yến nhằm ra đời sản phẩm chỉ dành cho sức khỏe người tiêu dùng. Nay, chúng tôi kết hợp tổ yến với hạt nano vàng để tạo ra dòng sản phẩm mặt nạ - chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ, đáp ứng nhu cầu làm đẹp toàn diện từ bên trong và bên ngoài" - đại diện công ty chia sẻ.



Chia sẻ về ý tưởng tạo ra sản phẩm mặt nạ yến vàng làm đẹp cho phụ nữ từ yến, đại diện Nest Art cho biết, ăn ngon, mặc đẹp, sống khỏe đang trở thành tiêu chuẩn được nhiều người lựa chọn. Với người phụ nữ, yến sào được xem là "người bạn đắc lực" trong việc duy trì sức khỏe, nét đẹp bởi yến sào chứa hàm lượng protein cao, 18 loại axit amin và 31 nguyên tố vi lượng cần thiết của cơ thể. Tổ yến có những hoạt tính sinh học và y dược rất quý như làm sáng mịn da, giảm nếp nhăn, cung cấp và kích thích sản sinh ra collagen…





Với mặt nạ Bio-Cellulose, sản phẩm này mịn hơn khoảng 500 lần so với tấm splunlace và mịn hơn 1.000 lần so với mặt nạ giấy thông thường. Mặt nạ Bio-Cellulose giúp giữ nước và tinh chất, sức mạnh cung cấp cho da được tốt hơn so với các mặt nạ khác. Mặt nạ yến vàng chiết xuất từ tổ yến và hạt nano vàng giúp người sử dụng giảm thiểu và ngăn ngừa mụn, xóa tàn nhang, hết nám, hồng da và làm chậm quá trình lão hóa da giúp lưu giữ vẻ đẹp thanh xuân cho chị em phụ nữ.

Sản phẩm mặt nạ Bio-Cellulose của Nest Art

Nhiều người dùng sản phẩm cho biết, vùng da khô được căng lên sau khi tinh chất trong yến, vàng hấp thụ vào da giúp nâng và se khít lỗ chân lông, chống nhăn. Với những người có làn da thô nhám hoặc da trung bình cũng được cải thiện đến tình trạng da tuyệt vời.





Phụ nữ nào cũng thích làm đẹp, đặc biệt là vẻ đẹp toàn diện từ bên trong lẫn bên ngoài để thưởng thức cuộc sống một cách mỹ mãn. Ít ai nghĩ rằng tổ yến không chỉ dùng để ăn nhằm tẩm bổ sức khỏe mà còn có thể hấp thụ dưỡng chất ấy qua lớp mặt nạ làm đẹp độc đáo. Vậy nên, trao tặng mặt nạ yến vàng trong dịp 8-3 không chỉ thể hiện sự quan tâm, lòng trân trọng mà còn là món quà tuyệt vời "thay lời yêu" từ cánh mày râu với người phụ nữ mình yêu thương.

+ Chương trình khuyến mãi đang diễn ra của Nest Art: https://nestart.vn/-giam-gia-cuc-khung-83.html.

Các sản phẩm của Công ty Cổ phần Nest Art đã đạt chứng nhận tiêu chuẩn FDA, đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ. Sản phẩm cũng liên tục đạt các chứng nhận An toàn Thực phẩm, Kiểm định chất lượng như ISO 22000:2007/ 22000:2005 của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế về thực phẩm; HACCP (tiêu chuẩn an toàn thực phẩm sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm), GMP (thực hành sản xuất tốt hệ thống quản lý chất lượng)…