BenThanh Tourist liên tục đưa các đoàn khách lớn ra nước ngoài

Du khách của BenThanh Tourist tại Mỹ

Được thương hiệu MyKolor, Công ty 4 Oranges, tin tưởng lựa chọn làm đối tác tổ chức du lịch liên tuyến Canada - Mỹ (11 ngày) và Mexico - Mỹ (9 ngày), BenThanh Tourist dành 4 tháng tỉ mỉ thiết kế tour để làm nên một kỳ nghỉ với nhiều kỷ niệm đẹp và thật sự đáng nhớ. Công ty đồng hành cùng MyKolor, Công ty 4 Oranges, ghé thăm các thành phố Vancouver, Victoria, Quebec và Toronto của Canada, đặt chân lên những danh thắng du lịch được cả thế giới yêu thích như: cầu treo Capilano cổ nhất, cao nhất và dài nhất thế giới; công viên Stanley với rừng nguyên sinh và bờ biển thơ mộng; cổ trấn Gastow - nơi sở hữu chiếc đồng hồ chạy bằng hơi nước độc nhất vô nhị hay vườn Butchart được ví như "vườn địa đàng" nơi hạ giới. Hành trình còn có nhiều điểm nhấn với chuyến du lịch bằng phà từ bến British Columbia đến thành phố Victoria, ngắm thác Montmorency từ trên cáp treo, chiêm ngưỡng thác Niagara hùng vĩ nhất khu vực Bắc Mỹ cùng nhiều danh thắng và điểm mua sắm lý thú khác.

Du khách của BenThanh Tourist tham quan thác Niagara

Đến với Mexico, du khách bị chinh phục bởi vẻ tráng lệ và thần bí của các kim tự tháp Mặt Trăng, Mặt Trời, các đền thờ Aztec được gìn giữ suốt hơn 2.000 năm. Tham quan ngôi làng thuộc địa Coyoacan cổ kính còn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp và kiến trúc thời thuộc địa, ngắm quảng trường Zocalo - một trong những quảng trường lớn nhất thế giới, Cathedral Metropolitana - nhà thờ lớn nhất Mỹ Latin, Thánh đường Đức mẹ Guadalupe - nơi hành hương linh thiêng nhất châu Mỹ, quảng trường Plaza de las Tres Cuturas hội tụ tinh hoa của 3 nền văn hóa Aztec, Tây Ban Nha và Mexico hiện đại… mang đến một chuyến đi đầy sắc màu và cảm xúc. Trở lại Los Angeles (Mỹ), tham quan phim trường Universal Studios, thưởng thức các màn kỹ xảo điện ảnh của những bộ phim nổi tiếng thế giới, dạo bước trên đại lộ danh vọng Hollywood - nơi gắn hơn 2.000 ngôi sao vinh danh các nhân vật có nhiều đóng góp cho ngành công nghiệp giải trí Mỹ…

Du khách của BenThanh Tourist tại thành phố Los Angeles

Sau các trải nghiệm sống động trên các quốc gia Canada và Mexico, 120 du khách đoàn thương hiệu My Kolor đã cùng hội ngộ tại thành phố New York tạo nên khoảnh khắc kết nối, bùng nổ cảm xúc cho tất cả thành viên của gia đình MyKolor, 4 Oranges. Đoàn đã ghé thăm quảng trường Thời Đại, hòa mình vào nhịp sống thường nhật tại "trái tim của nước Mỹ", ngắm phố tài chính Wall Street huyền thoại, ghi lại những dấu ấn khó quên bên tượng Nữ thần Tự Do - biểu tượng vĩnh hằng cho niềm tự hào nước Mỹ và cùng cháy hết mình trong "bữa tối đặc biệt" tôn vinh cho tình đoàn kết, cho văn hóa doanh nghiệp và sức mạnh thương hiệu MyKolor, Công ty 4 Oranges…

Ghi dấu ấn bên tượng Nữ thần Tự Do (New York)

BenThanh Tourist đã dành nhiều tháng liên tục cho công tác chuẩn bị, trau chuốt trong từng nội dung nhằm đảm bảo cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chất lượng và sự thỏa mãn tối đa. BenThanh Tourist đã dành thời gian tư vấn trực tiếp cho các du khách trong đoàn trước lúc phỏng vấn xin visa, giúp tăng tỉ lệ đậu visa Mỹ lên tới gần 100%. Bà Tạ Thị Cẩm Vinh - Giám đốc Trung tâm Du lịch Nước ngoài BenThanh Tourist - cho biết: "Đội ngũ nhân viên năng động, chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm làm việc, luôn sẵn sàng tư vấn hỗ trợ khách hàng làm thủ tục xin visa là một trong những lợi thế để du khách BenThanh Tourist có tỉ lệ đậu visa rất cao, bao gồm cả các thị trường du lịch xa và khắt khe như Mỹ, Canada..."

BenThanh Tourist tự hào sở hữu hệ thống các văn phòng, trung tâm du lịch, chi nhánh du lịch phủ khắp 3 miền đất nước cùng hệ thống mạng lưới đối tác, nhà cung cấp dịch vụ toàn cầu cùng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng đặt ra, mang tới những giải pháp sáng tạo, hiệu quả và thành công vượt trội. Xuyên suốt hơn 28 năm hoạt động, thương hiệu BenThanh Tourist luôn tạo được niềm tin của khách hàng trong nước và quốc tế, được nhiều công ty, tập đoàn lớn lựa chọn làm đối tác. Chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm 2018, công ty đã liên tiếp tổ chức thành công hàng chục đoàn khách quy mô lớn từ vài trăm cho đến cả ngàn khách, tổng lượt khách phục vụ đạt trên 43.372 lượt, tiếp tục khẳng định cho uy thế và vị thế hàng đầu của công ty.