Tham gia BHXH tự nguyện để tự chủ cuộc sống

Đến đầu tháng 11, tại Hà Nội có gần 60.000 người tham gia BHXH tự nguyện. Kết quả này giúp địa phương sớm "cán đích", hoàn thành chỉ tiêu tỉ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện chiếm 1% lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2021. Đây được coi là "chiếc phao cứu sinh" của người lao động. Thời gian qua, "tấm lưới" này đã kịp thời hỗ trợ hàng chục ngàn lao động khi họ mất việc làm, điêu đứng trước tình trạng đứt chuỗi lao động, tạm dừng sản xuất của các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19.



Sáng tạo để phát triển BHXH tự nguyện

Chính vì vậy, việc phát triển số lượng người tham gia BHXH tự nguyện đối với lao động ở khu vực chính thức được các tỉnh, thành phố tích cực triển khai để người dân được thụ hưởng các chính sách an sinh, được chăm sóc và hỗ trợ kịp thời khi gặp những rủi ro trong cuộc sống. Mới đây, trong chương trình trực tuyến do BHXH TP Hà Nội phối hợp Bưu điện Hà Nội tổ chức với chủ đề "Tham gia BHXH tự nguyện tự chủ cuộc sống", ông Vũ Đức Thuật, Phó Giám đốc BHXH TP Hà Nội, cho biết đến đầu tháng 11, số người tham gia đã tăng thêm hơn 8.500 người so với cùng kỳ năm 2020.

Với kết quả này, BHXH TP Hà Nội đã "cán đích" sớm, hoàn thành chỉ tiêu của Hội đồng Nhân dân thành phố đưa ra với tỉ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện chiếm 1% lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2021. Hiện nay, 19/30 huyện của thủ đô đã hoàn thành chỉ tiêu được giao. Từ thành công đó, 3 tháng cuối năm là giai đoạn BHXH TP Hà Nội tích cực phối hợp triển khai hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển người tham gia theo chỉ tiêu của BHXH Việt Nam. Trong thời điểm cuối năm, Hà Nội phấn đấu bình quân mỗi xã/phường/thị trấn có 60 người tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, nâng tổng số người và tỉ lệ lao động ở khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện lên vẫn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, BHXH TP Hà Nội đã triển khai nhiều cách làm mới như mô hình xã điểm về phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình từ tháng 5-2021.

Tới tháng 9-2021, kết quả sơ kết mô hình cho thấy, tại các xã điểm, số người tham gia nhiều hơn, tỉ lệ người tham gia cũng cao hơn các địa phương khác. Đây được xem là một trong những giải pháp đột phá để mang lại hiệu quả tích cực mà BHXH đã đạt được, với sự tham gia của cả cấp ủy, chính quyền địa phương, đoàn thể, tổ dân phố, thậm chí là các tổ Covid-19 cộng đồng.

Bên cạnh đó, Hà Nội đã triển khai đại lý thu BHXH, nòng cốt là bưu điện, kết hợp với các đoàn thể. Đến nay, địa phương có 655 đại lý và hơn 1.500 điểm thu, với khoảng 2.300 người tham gia. Với lực lượng ở khắp các phường, thị trấn, người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình có thể tham gia một cách dễ dàng.

Người dân sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm Xã hội số Ảnh: Kim Anh

Để ai cũng có "của để dành"

Để giúp người dân nhận thức rõ sự cần thiết, ý nghĩa, lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, cơ quan này đã đa dạng hình thức truyền thông, trong đó có các hoạt động truyền thông trên mạng xã hội, livestream và công nghệ để tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới người dân.

Ông Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, chia sẻ giải pháp căn cơ để có thể phát triển BHXH phải tính tới cả nhận thức, chính sách hỗ trợ cũng như công nghệ. Một trong những giải pháp quan trọng được ông Lợi đề cập là "cách mạng số", để việc đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin để vận hành linh hoạt hệ thống, người dân tiếp cận một cách dễ dàng nhất.

Ông Lợi đưa ra những gợi mở từ hiệu quả như việc sử dụng công nghệ trên ứng dụng VssID để người dân có thể kiểm tra được mỗi ngày họ đóng BHXH tự nguyện như thế nào, hưởng ra sao, bảo lưu hay số tiền lương hưu được hưởng, giám sát việc đóng BHXH tự nguyện của bản thân… Những vấn đề cải cách thủ tục linh hoạt, dễ vào cuộc sống, hướng tới việc thuận tiện nhất cho người sử dụng thông qua trên ứng dụng của BHXH trên điện thoại, hệ thống thông tin thông suốt... Chẳng hạn, trong tình hình dịch bệnh, người lao động muốn nhận trợ cấp thì hệ thống công nghệ thông tin xác nhận, không phải cần mất thời gian thông qua các thủ tục hành chính mà họ có thể nhận trợ cấp trực tiếp. Đây cũng là một hướng đề xuất để người dân có thể thụ hưởng chính sách nhanh chóng, hiệu quả, thiết thực.