Sự cố y khoa: Nỗi đau kép của thầy thuốc - người bệnh

Tại hội thảo quốc tế thực hiện giải pháp toàn cầu về an toàn người bệnh vừa diễn ra tại TP Hà Nội, PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), đã nêu thực trạng và giải pháp thực hiện bảo đảm an toàn người bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh tại Việt Nam. Theo đó, khoảng 1.400 bệnh viện công lập và 250 bệnh viện ngoài công lập tại Việt Nam đang kiểm tra những hoạt động về an toàn người bệnh, đáp ứng mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm, an toàn và hài lòng cho người bệnh. "An toàn người bệnh là sự quan tâm của mỗi quốc gia, mỗi cơ sở y tế, đặc biệt là của người dân và toàn xã hội. Trong 7 năm qua, hệ thống khám chữa bệnh tại Việt Nam đã có nhiều đổi mới về chất lượng bệnh viện, đổi mới về cách nghĩ, cách làm, cách kiểm tra" - PGS Khuê nói.

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy tại Việt Nam, có những sự việc rất hy hữu, "thật như đùa" vẫn xảy ra. "Chẳng hạn vụ tai biến chạy thận tại Hòa Bình làm 9 người bệnh tử vong, trong vụ việc này, nhiều lãnh đạo bệnh viện và bác sĩ điều trị đã vướng vòng lao lý. Đó là nỗi đau kép của người bệnh và thầy thuốc" - ông Khuê dẫn chứng. Trong khi đó, nhiều thống kê cũng chỉ ra rằng tai biến y khoa vẫn luôn rình rập, thậm chí là ở mức cao, kể cả các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Báo cáo của một số bệnh viện trên thế giới cho thấy bệnh nhân đang phải đối mặt với tình trạng nhiễm trùng do chính bệnh viện gây nên.

Hệ thống khám, chữa bệnh tại Việt Nam đã có nhiều đổi mới về chất lượng bệnh viện

Các yếu tố nguy cơ dẫn đến sự cố y khoa phải kể đến như thông tin bệnh nhân không đầy đủ, thông tin thuốc không được cập nhật; hiểu sai về đơn thuốc và yếu tố môi trường. Thống kê cho thấy cứ 10 người bệnh thì có 1 người bệnh bị tổn hại trong khi tiếp nhận dịch vụ khám chữa bệnh. Khoảng 14% chi phí bệnh viện để điều trị sự cố y khoa.

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng cho rằng mục tiêu về an toàn người bệnh mà cơ sở y tế đang hướng đến, đó là xác định chính xác người bệnh, là giao tiếp hiệu quả, là an toàn sử dụng thuốc, là thuốc thật, điều trị đúng vị trí, phương pháp, đó là giảm nguy cơ nhiễm trùng trong bệnh viện và giảm nguy cơ, hậu quả do ngã. Đặc biệt là quan tâm khu vực cấp cứu và khu vực khoa phẫu thuật gây mê hồi sức.