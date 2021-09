Những lợi thế của Khu Đô thị The New City Châu Đốc

Khu đô thị The New City bên dòng nước xanh mát

The New City Châu Đốc (An Giang) là một dự án mới của Tập đoàn Thiên Minh ở Châu Đốc, An Giang. Toàn bộ dự án nằm trên một khu đất rộng 106,7 ha dọc theo đường Tân Lộ Kiều Lương, dễ dàng kết nối với các khu vực xung quanh. Khu đô thị là một dự án đang được mong đợi trong thị trường bất động sản An Giang cũng như vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hòa mình vào sự nhộn nhịp và phát triển chung của khu vực.



Khu đô thị sở hữu cơ sở vật chất công cộng như: hệ thống công viên cây xanh mặt nước, trung tâm thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, nhà văn hóa, trường học, bệnh viện… Hơn nữa, khả năng tiếp cận và giao thông là một ưu thế lớn khi vị trí dự án nằm ngay tại trung tâm thành phố Châu Đốc.