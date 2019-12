Dai-ichi Life Việt Nam được vinh danh “Doanh nghiệp vì Cộng đồng - Saigon Times CSR 2019”

Sự kiện này do Thời báo Kinh tế Sài Gòn khởi xướng và tổ chức lần đầu tiên, nhằm công nhận và tôn vinh các hoạt động và đóng góp về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) thông qua các bài viết đăng tải thường xuyên trên các ấn phẩm The Saigon Times Daily, The Saigon Times Online, Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.

Ông Ngô Việt Phương - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Dai-ichi Life Việt Nam, nhận giải thưởng "Doanh nghiệp vì cộng đồng - Saigon Times CSR 2019"

Là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam đến từ Nhật Bản, bên cạnh nỗ lực kinh doanh hiệu quả trong suốt hơn 12 năm qua, Dai-ichi Life Việt Nam đã khởi xướng nhiều chương trình từ thiện, xã hội ý nghĩa với số tiền hơn 30 tỉ đồng.



Đặc biệt, năm 2019 là một năm đầy năng động của Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp với những chương trình và hoạt động cộng đồng nổi bật, đóng góp hơn 8 tỉ đồng, giúp hơn 22.000 người dân hưởng lợi, trong đó có 7 chương trình hiến máu nhân đạo với 1.102 đơn vị máu được hiến tặng, 5 công trình nước sạch và nhà vệ sinh học đường, 39 công trình và hệ thống lọc nước uống sạch, 1 hệ thống nội soi tai - mũi -họng cho bệnh viện phục vụ gần 1.000 bệnh nhân khu vực miền núi, 500 bệnh nhân nghèo được phẫu thuật mắt, 8.100 phần quà và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.

Lễ bàn giao công trình nước sạch và nhà vệ sinh học đường tại tỉnh Tiền Giang

Ông Trần Đình Quân, Tổng Giám đốc Công ty Dai-ichi Life Việt Nam kiêm Chủ tịch Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, chia sẻ: "Với triết lý kinh doanh "Tất cả vì con người", chúng tôi luôn xem việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng địa phương là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Đặc biệt, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp ra đời đã tạo điều kiện cho chúng tôi triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng dài hạn và thường kỳ với quy mô rộng khắp cả nước. Trong năm 2019, các chương trình này càng trở nên ý nghĩa khi lan tỏa thông điệp "Kết nối yêu thương" hướng đến chào mừng mốc son vinh dự phục vụ 3 triệu khách hàng của Công ty".