Người tiêu dùng ngày càng chọn hàng Việt, không chỉ vì chất lượng và giá cả hợp lý, mà còn bởi niềm tin vào sản phẩm trong nước.

Sau ba tuần diễn ra sôi động, chương trình "Tự hào Siêu thị Việt" 2025 của Saigon Co.op đang đi đến chặng cuối. Không chỉ mang lại sức mua tăng mạnh, chương trình năm nay tiếp tục khẳng định vai trò bệ đỡ của nhà bán lẻ trong việc nâng tầm hàng Việt và lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc trong tiêu dùng.





Theo Sở Công Thương TP HCM, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 1 triệu tỉ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng này đến từ sự cộng hưởng giữa các chương trình kích cầu chung của thành phố như bình ổn thị trường, chương trình khuyến mãi tập trung, hội chợ - triển lãm hàng Việt, tuần lễ hàng đặc sản vùng miền… và nỗ lực riêng của các doanh nghiệp bán lẻ. Các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại đồng loạt tung khuyến mãi sâu, đa dạng sản phẩm, tổ chức sự kiện theo mùa, góp phần tạo sức mua mạnh mẽ, giữ đà tăng trưởng ổn định cho thị trường.

Đơn cử, với vai trò nhà bán lẻ tiên phong của TP HCM, Saigon Co.op đã triển khai đồng loạt ưu đãi từ tháng 6 đến tháng 9-2025 trên toàn hệ thống, với nhiều chương trình vượt khung thông thường. Hàng loạt mặt hàng thiết yếu tại Co.opmart, Co.opXtra, Sense City, SC VivoCity… được giảm giá sâu 50-53%, kết hợp đa dạng hình thức khuyến mãi. Hiện, nhà bán lẻ này đang triển khai chương trình "Tự hào siêu thị Việt", kéo dài đến ngày 17-9.

Trong chương trình năm nay, hàng chục ngàn sản phẩm trong nước được giảm giá sâu, kèm ưu đãi mua 1 tặng 1, hoàn tiền, tặng phiếu mua hàng, nhân đôi điểm thưởng. Các hoạt động khuyến mãi nối tiếp nhau tặng thêm giỏ hàng nông sản, tặng gấu bông Chú bộ đội cho 50 khách hàng mặc trang phục có màu đỏ đến tham quan mua sắm đầu tiên trong ngày 2/9, nhân 3 điểm thưởng cho khách hàng thành viên, cùng chuỗi roadshow tại 3 miền và livestream bán hàng thủy-hải-sản ngay tại siêu thị đã tạo nên không khí sôi động.

Nhờ đó, lượng khách đến mua sắm tại hệ thống Saigon Co.op tăng đột biến, đặc biệt tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Tây Ninh… và các đô thị.





Điểm nổi bật của chương trình là sự gắn kết giữa kích cầu tiêu dùng với trách nhiệm xã hội. Cùng với khuyến mãi, Saigon Co.op đã trao hơn 10.000 hộp sữa cho học sinh dịp khai giảng, tặng 800 phần quà nhu yếu phẩm cho trẻ em Làng SOS, trao học bổng 100 triệu đồng qua cuộc thi vẽ thiếu nhi "Cùng Co.opmart lớn lên".

Đồng thời, Saigon Co.op còn chủ động tăng 20-30% lượng hàng thiết yếu, nhất là nông sản và thực phẩm tươi sống từ các vùng miền, giúp nông dân có đầu ra ổn định và người tiêu dùng mua được hàng với giá hợp lý.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết: "Chúng tôi không xem đây chỉ là một chương trình khuyến mãi, mà là một hành trình bền bỉ suốt 28 năm để lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc. Người tiêu dùng ngày càng chọn hàng Việt, không chỉ vì chất lượng và giá cả hợp lý, mà còn bởi niềm tin vào sản phẩm trong nước".

Theo các chuyên gia kinh tế, sự kết nối, hỗ trợ của các nhà bán lẻ lớn như Saigon Co.op trong nhiều năm qua đã tạo chuỗi giá trị niềm tin, giúp hàng Việt không chỉ có chỗ đứng trên kệ siêu thị mà còn trong lòng người tiêu dùng. Đây là lợi thế quan trọng để hệ thống bán lẻ nội địa giữ vững thị phần trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các tập đoàn ngoại.

Chương trình "Tự hào Siêu thị Việt" không chỉ góp phần làm thay đổi thói quen tiêu dùng, mà còn đưa hàng nội từ vị thế lép vế trở thành lựa chọn chính của người dân.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, thị trường bán lẻ Việt Nam vẫn duy trì sức tăng trưởng ổn định, năm 2025 dự kiến đạt khoảng 10%, riêng 8 tháng đầu năm nay đã tăng hơn 8%. "Đây là những con số biết nói, phản ánh sức sống mạnh mẽ của thị trường nội địa – nơi các doanh nghiệp Việt cần đặt nền móng vững chắc trước khi bước ra sân chơi quốc tế" – ông nhấn mạnh.

Từ thực tiễn 28 năm đồng hành cùng hàng Việt, ông cho rằng để chinh phục người tiêu dùng, doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào giá cạnh tranh hay khuyến mãi ngắn hạn. Điều quan trọng hơn cả là xây dựng bản sắc thương hiệu – dấu ấn riêng cho sản phẩm – và nuôi dưỡng niềm tin bền lâu từ những giỏ hàng quen thuộc của người dân.

Bản sắc đó không chỉ nằm ở chất lượng hay hương vị, mà còn ở sự độc đáo của bao bì, thiết kế gợi mở nét văn hóa Việt, hay rộng hơn là tinh thần dân tộc gửi gắm trong sản phẩm. Niềm tin lại là thước đo lâu dài, được quyết định không chỉ bởi chất lượng, mà còn bởi việc sản phẩm đáp ứng được lối sống bền vững, an toàn và nhân văn của người tiêu dùng.



