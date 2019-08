Long Hải sắp chào đón khu dịch vụ vui chơi giải trí ven biển

Tập đoàn PPG Holdings - đơn vị phát triển dự án Khu nghỉ dưỡng The Long Hai Villas.Condotel.Hotel chuẩn bị ra mắt một khu dịch vụ vui chơi giải trí ven biển hàng đầu.

Tọa lạc tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, The Long Hai Villas.Condotel.Hotel sở hữu vị trí đắc địa mặt tiếp biển Long Hải, lưng dựa núi Minh Đạm. Khu resort được đánh giá có phong thủy tốt đẹp cho chủ nhân, du khách.

Ngoài 2 phân khu chính là Biệt thự nghỉ dưỡng Mountain Height Villas và khu căn hộ nghỉ dưỡng gồm 2 tòa The Forest Suites và The Seashine Suites, The Long Hai còn sở hữu 2000 m2 đất hướng biển với toàn bộ 200 m mặt tiền biển được quy hoạch trở thành khu dịch vụ bổ trợ như nhà hàng, cà phê, spa, hồ bơi nước mặn cùng khu vui chơi giải trí biển đặc sắc.

The Long Hai Villas.Condotel.Hotel hứa hẹn sẽ trở thành một trong những điểm nghỉ dưỡng, du lịch biển hấp dẫn tại Việt Nam trong tương lai, góp phần tạo động lực thúc đẩy du lịch và kinh tế Long Hải tăng trưởng.

Tìm hiểu chi tiết về dự án vui lòng liên hệ:

The Long Hai Villas.Condotel.Hotel

Địa chỉ dự án: mặt biển Long Hải, tỉnh lộ 44, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đơn vị phát triển dự án: PPG Holding.

Hotline liên hệ tham quan dự án (+84) 28 2237 2555.