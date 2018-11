Khu nghỉ dưỡng bên bãi Kem và những trải nghiệm không dễ tìm

Kiến trúc đẹp như mơ



Dường như bất cứ công trình nghỉ dưỡng nào được đặt vào tay Bill Bensley, nơi đó sẽ biến thành kiệt tác nghệ thuật. Và JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay không ngoại lệ.

Bill Bensley đã biến 234 phòng nghỉ tiện nghi bên bãi Kem thành một khu nghỉ dưỡng học đường với 18 phân khoa khác nhau, từ Tự nhiên, Xã hội, Hóa học đến Động vật học…, để đưa du khách ngược dòng quá khứ, về với quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời họ. Những cuốn sổ đầu bài cũ kỹ, những cuốn sách da sờn úa màu thời gian, những chiếc cúp thể thao, những tấm huy chương, và những chiếc vali cổ, mỗi hiện vật hiện diện ở khu nghỉ dưỡng này, đều đã được Bill Bensley cất công mang về, từ rất nhiều chuyến đi khắp 40 quốc gia châu Âu, chỉ để du khách thực sự cảm nhận được rằng họ đang sống trong quá khứ, một cách chân thật nhất.

Họ có thể đọc sách, có thể nằm dài trên chiếc sofa trong nhà hàng bên biển và nhẩm nhớ những nguyên tố hóa học được viết đầy trên trần nhà. Họ thậm chí thích thú khi đọc những thông tin trong khoang thang máy, rằng một người có thể ăn tới… 200 con hàu mỗi ngày. Nghỉ dưỡng trong một ngôi trường đại học có kiến trúc Pháp cổ, đây hẳn là trải nghiệm mà trên thế giới này, chắc chắn chưa có resort nào có thể đem tới cho du khách.

Mỗi món ăn là một kiệt tác

Để xứng đáng với sự độc đáo và đẳng cấp của kiến trúc khu nghỉ, ẩm thực trong các nhà hàng ở JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay cũng cầu kỳ đến mức thực khách thậm chí có cảm giác mình đang ăn và uống những… kiệt tác nghệ thuật.

French &Co., nhà hàng bánh ngọt thơm nức hương cà phê trộn lẫn trong hương thơm của những vị trà trứ danh cùng những chiếc bánh croissant kẹp phô mai Gruyere nóng hổi hay món trứng Benediet chần điêu luyện… gợi nhớ về một quán cà phê cổ điển thơ mộng đầy chất Pháp. Quầy bar với chủ đề "Phòng thí nghiệm" - Department of Chemistry lại mang đến định nghĩa khác về cocktail, trong ly spice mojito tuyệt hảo. Trong khi đó, Red Rum, nhà hàng tiệc nướng ngoài trời với gam xanh trắng nhìn ra biển biếc lại cho phép các tín đồ burger có dịp nhìn lại để thấy, burger bò Red Rum mới là một tiêu chuẩn mới của món ăn kiểu Mỹ này.

Đỉnh cao của nghệ thuật ẩm thực tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay được đặt trong tòa biệt thự màu hồng ngọc trai Pink Pearl- nhà hàng fine dining cao cấp nhất Phú Quốc. Ở đó, thực khách được tận hưởng những bữa tiệc sang trọng đúng chất "Gatsby vĩ đại", với những món ăn được đầu bếp hạng sao chế biến và những cây vĩ cầm, những giọng ca opera đình đám. Ăn, theo phong cách của JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay là một trải nghiệm có thể thỏa mãn thực khách từ vị giác đến thị giác và thính giác, cùng với tất cả những xúc cảm thăng hoa nhất trong tâm hồn.

Nghệ thuật spa ở "xứ sở thần tiên"

Alice in Wonderland câu chuyện khơi nguồn cảm hứng cho kiến trúc của Chanterelle - Spa by JW của JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay - "Spa cao cấp mới nổi bật nhất Đông Nam Á năm 2017" do World Luxury Spa & Restaurant Awards trao tặng. Và vì thế, mỗi du khách khi tìm đến Chanterelle - Spa by JW đều cảm thấy mình… không muốn quay trở lại thế giới thực tại.

Những câu chuyện về hàng trăm ngàn loài nấm được kể trong những bức tranh trên trần nhà. Những cụm nấm tươi đang tiếp tục sinh sôi trong xứ sở thần tiên, rất nhiều mô hình nấm khiến du khách bị dẫn dụ đi trong mê cung của say mê, lạ lùng, để rồi dừng lại trong một căn phòng trị liệu rất xinh xắn, hít thật sâu hương vị thiên nhiên tươi lành của thế giới bí ẩn ấy, và chìm trong thư giãn, nhờ những liệu pháp chăm sóc kết hợp từ thiên nhiên và biện pháp y học cổ truyền.

Những gói trị liệu được thiết kế thật kỳ công như "1970s Sports Therapy & Wrap" hay "Home sweet Home"… đều đã trở thành "món phải thử" của nhiều du khách khi tới Chanterelle - Spa by JW. Với các thượng khách của khu nghỉ, chính những liệu pháp được chắt lọc tỉ mỉ từ những phương pháp truyền thống độc đáo, đòi hỏi quy trình chuyên biệt, khắt khe - điều khó tìm thấy ngay ở những spa đồng hạng - chính là lý do khiến họ bị mê hoặc ở "xứ sở thần tiên" này.

Và những trải nghiệm xa xỉ bậc nhất

Rất nhiều ngôi sao của showbiz Việt, rất nhiều doanh nhân, người nổi tiếng đã từng ghé khu nghỉ dưỡng bên bãi Kem này, đôi khi chỉ để được tận hưởng một khóa học yoga trên thuyền, yoga beer, hoặc tham gia những lớp học làm đèn lồng, nón lá… và có những khoảnh khắc bên gia đình.

Rất nhiều người cũng sẽ muốn một lần được "thử làm Gatsby", trong ngôi biệt thự màu hồng Pink Pearl. Và có một trải nghiệm mới nhất, đẳng cấp nhất mà ngay khi JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay mới tung ra, giới nghỉ dưỡng cao cấp đã coi đó như một mục tiêu phải tìm đến, đó là "Kỳ nghỉ đẳng cấp 3 ngày 2 đêm trị giá 99.900.000 đồng" tại Turquoise Suite.

Một mức giá với nhiều người là "không tưởng", nhưng những giá trị hưởng thụ mà nó mang tới được các thượng khách của khu nghỉ dưỡng đánh giá: xứng tầm đẳng cấp với những resort thuộc hàng siêu sang trên thế giới. Bữa sáng Lamarck thượng hạng tại phòng với rượu champagne, bữa tối riêng tư với đầu bếp phục vụ tại bàn hay bữa tối lãng mạn bên bãi biển; 1 set menu bữa tối kèm rượu vang đặc biệt của bếp trưởng dành cho 2 người tại Pink Pearl, 1 liệu trình spa lãng mạn tại Chanterelle-Spa by JW, bao gồm sử dụng độc quyền VIP Spa Suite trong 3 giờ, minibar cao cấp… Từng trải nghiệm trong gói nghỉ đều được đặt ở mức sang trọng nhất, với một sự chăm sóc tỉ mỉ và chu đáo nhất, để thượng khách được là đế vương đúng nghĩa.



JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay trở thành chốn tìm về của những ngôi sao như Hồ Ngọc Hà, Ngô Quang Vinh, Hồng Nhung hay Quyền Linh. Khu nghỉ dưỡng bên bãi Kem này cũng đã lọt Top 50 resort tốt nhất thế giới của Condé Nast Traveller, được vinh danh với nhiều giải thưởng danh giá quốc tế khác, bởi những trải nghiệm nói trên đâu dễ có thể tìm.