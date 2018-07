Đánh thức “nàng công chúa” Bến Tre

Sáu tháng đầu năm, Bến Tre đón được 837.416 lượt khách; tăng 30% so với cùng kỳ; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 676,7 tỉ đồng; tăng 26,5% so với cùng kỳ.

Độc đáo xứ dừa

Là tỉnh châu thổ nằm sát biển thuộc vùng ĐBSCL, Bến Tre là nơi có diện tích trồng dừa lớn nhất cả nước, nổi tiếng với các làng nghề truyền thống như bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ chất liệu dừa... tạo nét văn hóa riêng, thể hiện sự phong phú, đa dạng loại hình như du lịch sinh thái sông nước miệt vườn, sinh thái nông nghiệp, vườn cây ăn trái, tham quan làng nghề... Về văn hóa, Bến Tre được biết đến như vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương của những danh nhân như Phan Thanh Giản - người đỗ tiến sĩ đầu tiên của Nam Kỳ lục tỉnh; Trương Vĩnh Ký - người thông thạo 27 thứ tiếng nước ngoài và là 1 trong 18 học giả lừng danh của thế giới đương thời. Bến Tre cũng là quê hương của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, nhà báo Sương Nguyệt Anh... Trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, Bến Tre là quê hương Đồng Khởi, nơi sinh ra những người con ưu tú như nhà giáo Ca Văn Thỉnh, nhà thơ liệt sĩ Lê Anh Xuân, nữ tướng Nguyễn Thị Định, nghệ sĩ Ba Vân, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, nhà điêu khắc Diệp Minh Châu... Ngoài ra, Bến Tre còn có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 15 di tích văn hóa lịch sử quốc gia, 42 di tích văn hóa lịch sử được tỉnh xếp hạng; 76 điểm du lịch, trong đó có 27 homestay. Về lễ hội, Bến Tre cũng có lễ hội cúng đình dân gian, lễ hội Nghinh Ông, lễ hội dừa, ngày hội cây trái ngon, an toàn. Đến Bến Tre, du khách sẽ trải nghiệm những giọng đờn ca tài tử ngọt lịm, hát sắc bùa, múa bóng rỗi; thưởng thức các đặc sản địa phương chế biến từ dừa như cơm dừa, tép rang dừa, bánh xèo dừa, gỏi củ hũ dừa, nấm mối xào nước cốt dừa, ốc len xào dừa...

Tôn vinh văn hóa dừa

Có lẽ chưa buổi tọa đàm nào mà các đại biểu phát biểu hăng say, sâu sát với những hiến kế thẳng thắn, chi tiết, cụ thể nhằm xây dựng sản phẩm du lịch Bến Tre hoàn hảo đến như vậy. Ông Đỗ Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Du lịch Vietmark, góp ý: Hiện nay, sản phẩm du lịch các tỉnh Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long... gần như na ná nhau và khách ít lưu trú tại Bến Tre mà chỉ tham quan trong ngày rồi về hoặc nghỉ đêm tại các tỉnh khác. Vì thế, muốn thu hút khách, Bến Tre phải tạo sự khác biệt, phải có sản phẩm đa dạng về đêm. Là xứ dừa, sao Bến Tre không may đồng phục bà ba, nón lá, khăn rằn mang màu xanh tươi mát của trái dừa cho nhân viên phục vụ khách để tạo ấn tượng về tỉnh nhà? Bảo tàng dừa của Bến Tre cần đầu tư thêm nữa nhằm tái hiện những cánh đồng dừa từ quy trình trồng trọt, thu hoạch, sản xuất sản phẩm... cho du khách, đặc biệt là sinh viên, học sinh trong và ngoài nước có thể hiểu tường tận về sản phẩm đặc trưng của Bến Tre.

Xe ngựa - phương tiện di chuyển được du khách yêu thích Ảnh: Xuân Hòa

Ông Cao Tùng, Giám đốc tour nội địa BenThanh Tourist, cũng đề nghị Bến Tre nên có những sản phẩm đặc thù của tỉnh mới có thể giữ chân khách được. Chẳng hạn như 15 năm nay, BenThanh Tourist xây dựng sản phẩm tát mương bắt cá và cưỡi đà điểu cho tỉnh Vĩnh Long thì sản phẩm này trở thành "hot" nhất cho tour miền Tây. Với đặc thù là thủ phủ của dừa, nên chăng Bến Tre xây dựng những sản phẩm như "một ngày với văn hóa dừa" đưa du khách trải nghiệm trọn vẹn các sản phẩm từ dừa gồm tham quan vườn dừa, trèo cây hái dừa, thưởng thức ẩm thực từ dừa, trải nghiệm sản phẩm làm đẹp từ dừa như massage với dừa, đắp mặt nạ dừa, sử dụng dầu dừa để tẩy trang, làm dài lông mi, dưỡng tóc... làm sao cho du khách thấm đẫm văn hóa dừa Bến Tre.

TS Dương Vân Thanh, người mỗi năm đưa nhiều đoàn sinh viên Mỹ đến Bến Tre tham quan học tập, cho rằng Bến Tre chưa có sản phẩm cao cấp nên chưa thu hút khách nước ngoài và khách đến Bến Tre thường "một đi không trở lại". Với nhiều nét văn hóa độc đáo của mình, Bến Tre nên xây dựng những sản phẩm tinh tế, chạm vào trái tim, cảm xúc của du khách hơn nữa. Về Bến Tre, du khách muốn trải nghiệm một không gian yên tĩnh, trong lành nên các đơn vị lưu trú cần chú ý đến hệ thống karaoke cách âm, không nên để hát ca ầm ĩ, làm ảnh hưởng đến du khách khác.