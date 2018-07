Tuổi trẻ Sawaco - Nghĩa tình biên giới

20/7/2018 548 1k

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) vinh dự nhận hai giải thưởng quốc tế: "International Life Insurer of the Year " (Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ quốc tế xuất sắc năm 2018) và "New Insurance Product of the Year" (Sản phẩm bảo hiểm mới xuất sắc năm 2018) dành cho thị trường Việt Nam, do Insurance Asia - tạp chí chuyên ngành Tài chính - Bảo hiểm khu vực có trụ sở tại Singapore trao tặng.