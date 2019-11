Tài xế công nghệ chuyên nghiệp: Chúng tôi trân trọng nghề cầm lái!

Khi chiếc xe cũng là mái nhà

Ngồi vào xe của anh Nguyễn Quý Thắng, một tài xế beCar, khách thường ngạc nhiên. Trong xe anh luôn sẵn hộp kẹo ngon hình con gấu đỏ, để dành cho gia đình nào có trẻ nhỏ quấy khóc, cần chiếc kẹo be bé để trấn an. Dưới chân khách thường có sẵn thùng nước suối, khăn lạnh màu hồng tươi. Cô gái nào ngồi xe một mình phía sau, anh để sẵn chiếc gối để khách ôm vào lòng. Không khí trong xe lúc nào cũng thơm tho dễ chịu. Với anh Thắng, chiếc xe là ngôi nhà, để đón khách vào thì phải tử tế.

MC Cát Tường, giám khảo Cuộc thi "Tay lái Vàng" nhận xét: "Trên xe lúc nào cũng đầy đủ "đồ chơi"" - nghĩa là có khăn giấy, bánh kẹo, gối, nước uống cho hành khách

Theo đuổi công việc nghiêm túc, không ngạc nhiên khi anh Thắng đi tới tận Top 10 Cuộc thi "Tay lái Vàng" của ứng dụng gọi xe be tổ chức. Anh chia sẻ: "Tôi là người con miền Bắc vào đây lập nghiệp, cũng đã có hơn 20 năm cầm lái, khi tôi đạt giải thế này anh em, bạn bè, họ hàng rất tự hào". Nói về trải nghiệm với Cuộc thi Tay lái Vàng, anh cho biết: "Dù đã chạy xe lâu năm nhưng tôi vẫn học hỏi thêm được nhiều thứ qua cuộc thi, đặc biệt là hoàn thiện thêm cung cách làm việc, kỹ năng kiểm soát cảm xúc khi phục vụ khách hàng".

Tài xế beCar Nguyễn Quý Thắng, một trong 10 tài xế xuất sắc nhất của Cuộc thi Tay lái Vàng

Với anh Thắng, nghề tài xế công nghệ đã là một phần cuộc sống gia đình: "Với tôi thì be có chính sách đãi ngộ tốt. Chạy be giúp tôi có thu nhập tốt, anh em bạn bè nhiều, tính cách vui vẻ hơn. "be" cũng có nhiều chương trình cho gia đình tài xế tham gia như ngày Phụ nữ Việt Nam, Tết Trung thu… Mỗi lần anh em tài xế đi giao lưu, tôi thường chở vợ con đi cùng".



Và sau vô lăng là sự nghiệp

Còn anh Thành Phúc, một trong những tài xế xuất sắc nhất cuộc thi Tay lái Vàng lại là một người đàn ông điềm đạm, nhiều năm miệt mài bên vô lăng. Anh từng làm việc tại cơ quan nhà nước đến công ty tư nhân, khi có thời gian, anh lại học thêm đại học một ngành về kinh tế. Cũng với tâm thế cầu thị đó, anh nhìn nghề tài xế công nghệ bằng cái nhìn nghiêm chỉnh: "Nghề tài xế công nghệ không đơn giản. Tôi biết có nhiều anh em tài xế đường dài chuyển sang lái xe công nghệ 1 tuần là bỏ. Nghề này không phải chỉ kỹ thuật lái xe là đủ mà vừa phải thao tác trên máy, giao tiếp khách hàng, xử lý đường sá trong nội thành… Đi học lái xe là một chuyện nhưng phục vụ hành khách là chuyện khác. Nhiều chương trình của be cũng là dịp để khách hàng hiểu và thông cảm hơn cho nghề tài xế công nghệ".

Anh Nguyễn Thành Phúc, người từng kinh qua từ cơ quan nhà nước đến công ty tư nhân và đang chọn tài xế công nghệ như một nghề nghiêm túc và chuyên nghiệp

Anh Phúc kể chính trải nghiệm sống cũng đã giúp anh ứng xử tốt hơn với khách hàng, khách làm đổ ly chè, anh nhẹ nhàng lau dọn; khách yêu cầu bật tắt máy lạnh, đóng mở cửa liên tục, anh bình tĩnh phân tích…

Không chỉ có nam giới chọn nghề tài xế xe hơi công nghệ làm sự nghiệp. Cộng đồng nữ tài xế be chứng kiến không ít những câu chuyện truyền cảm hứng từ các nữ tài xế "chất lừ". Chẳng hạn chị Hương Mỹ, nữ tài xế beCar. Nhìn chị Mỹ, ít ai nghĩ chị là tay cầm vô lăng chuyên nghiệp. Tóc uốn thanh lịch, váy dài, kính mát, chị là một tay lái mạnh mẽ có hơn 12 năm kinh nghiệm chạy xe, từ ngày còn là cô gái 22 tuổi.

Chị Hương Mỹ, một trong những nữ tài xế beCar cùng quyển sổ lưu niệm, ghi dấu nhiều hành khách trên chặng đường lái xe công nghệ của mình

"Xe tải, xe khách 30 chỗ, xe du lịch 16 chỗ, xe taxi… xe nào tôi cũng chạy qua. Bằng lái của tôi là bằng dấu D rồi", chị tự hào. Với chị Mỹ, việc phụ nữ chọn nghề tài xế không nhất thiết phải là kết quả của hoàn cảnh sống khó khăn. Chị kể: "Mình mê làm chủ tốc độ, mê máy móc xe cộ, từng muốn thi vào học nghề phi công mà không đủ điều kiện, nên đi học lái xe hơi. Đi gần hết đất nước Việt Nam rồi…".

Những chặng đường dài chị Mỹ "không ngán" và 5 năm nay nghề chạy xe hơi công nghệ tại TP HCM hay vài tỉnh lân cận với chị thành cuộc vui: "Chạy xe gặp khách rất vui. Trên xe lúc nào tôi cũng chuẩn bị sẵn mền ngủ, bàn chải đánh răng, sữa tắm, sữa rửa mặt... để sẵn sàng "đua" từ 12g trưa tới 12g tối". "Yêu thích thì sẽ không thấy mệt không thấy cực không thấy khó khăn!" - chị nói như tuyên ngôn.

Trong mắt chị Mỹ, công việc này là chuyên nghiệp, cả kỹ thuật cầm lái lẫn cung cách phục vụ. Trên xe của chị luôn có cuốn sổ nhật ký dành cho hành khách đi đường ghi lại cảm nhận sau những chuyến xe. Với chị, nó chính là "bảo vật tinh thần" cho nghề nghiệp của mình.