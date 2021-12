T&A Ogilvy thắng lớn tại lễ trao giải “Agency of the Year 2021”

Agency of the Year là bảng xếp hạng thường niên uy tín được công bố bởi tạp chí Campaign Asia, ghi nhận sự sáng tạo và đổi mới của những doanh nghiệp và cá nhân có nhiều đóng góp ấn tượng cho ngành truyền thông - tiếp thị khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Vượt qua những thách thức chưa từng có của năm 2021 đầy biến động, T&A Ogilvy là một trong các agency lập được cú đúp giải thưởng cao nhất ở hai hạng mục quan trọng: Digital Agency of the Year và PR Agency of the Year tại Việt Nam.

Bộ đôi giải thưởng là sự công nhận xứng đáng và dấu ấn thành công cho sự chuyển đổi mô hình kinh doanh đúng hướng và kịp thời từ dịch vụ truyền thông sang tư vấn giải pháp chiến lược của T&A Ogilvy.

Trong gần một thập kỷ qua, T&A Ogilvy không ngừng hoàn thiện và phát triển để chứng minh rằng chuyển đổi số là bước đi tất yếu đối với mọi doanh nghiệp. Không đơn thuần là ứng dụng công nghệ, T&A Ogilvy đã thực hiện chuyển đổi hoàn toàn từ bộ máy hoạt động, đội ngũ nhân sự, sản phẩm, dịch vụ cho đến phương thức tiếp cận thị trường nhằm tiết kiệm chi phí và tối đa hóa lợi ích cho cả doanh nghiệp và khách hàng.

Đây cũng là động lực để công ty không ngừng nghiên cứu đổi mới, phát triển thêm nhiều giải pháp thú vị, hiệu quả cho các chiến dịch truyền thông tiếp thị trong tương lai, tạo ra những xu hướng nổi bật trong ngành, đặc biệt trong bối cảnh "bình thường mới" với sự dẫn dắt của công nghệ.