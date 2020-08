Nợ bảo hiểm xã hội vẫn phổ biến

Vượt qua nhiều khó khăn của dịch Covid-19, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) được triển khai hiệu quả, bảo đảm quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các đơn vị, DN gặp nhiều khó khăn trong sản xuất - kinh doanh... dẫn đến tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT.



Hơn 20,6 tỉ đồng nợ đọng BHXH, BHYT

Thông tin cụ thể về kết quả thực hiện chính sách BHXH 7 tháng đầu năm 2020, Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh cho biết cả nước có hơn 15,2 triệu người tham gia BHXH, đạt tỉ lệ khoảng 31% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; 12,725 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đạt tỉ lệ khoảng 25,8% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, đạt 88,5% kế hoạch của ngành. Số người tham gia BHYT là 85,915 triệu người, đạt 97,6% kế hoạch của ngành, đạt tỉ lệ bao phủ 88,8% dân số; 737.000 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 163.000 người so với năm 2019.

Ngoài ra, theo ông Sinh, ngành BHXH cũng đã giải quyết: 70.878 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; 539.118 người hưởng các chế độ trợ cấp một lần; 5.393.768 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; 580.634 người hưởng chế độ BHTN; thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 92,49 triệu lượt người…

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều đơn vị, DN phải thu hẹp sản xuất - kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động, người lao động không có việc làm phải nghỉ việc; các hoạt động tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; thanh tra, kiểm tra phải hạn chế do thực hiện giãn cách xã hội, không tập trung đông người; thu nhập của người dân giảm do dịch bệnh nên không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình... dẫn đến số người tham gia BHXH, BHTN, BHYT giảm; số thu BHXH, BHYT, BHTN giảm; số nợ BHXH, BHYT, BHTN tăng lên.

Đặc biệt, tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của một số đơn vị sử dụng lao động vẫn còn phổ biến. Ước tính đến hết tháng 7-2020, tổng số tiền nợ BHXH phải tính lãi (từ 1 tháng trở lên) khoảng 20.682 tỉ đồng, chiếm 5,1% số phải thu.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp giảm

Thanh - kiểm tra đột xuất doanh nghiệp nợ đọng

Theo BHXH Việt Nam, ước tính đến tháng 7-2020, toàn ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 3.465 đơn vị, phát hiện 3.651 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 31.534,2 triệu đồng; 11.563 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 53.806,6 triệu đồng...

Vì vậy, ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đề nghị toàn ngành cần thúc đẩy triển khai các giải pháp trọng tâm một cách tập trung, quyết liệt. Theo đó, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các hình thức truyền thông đồng bộ, đa dạng, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN rộng khắp với những nội dung phong phú, phù hợp từng thời điểm, nhằm tiếp tục phát triển đối tượng tham gia.

Cùng với đó, tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ DN, người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử; triển khai hiệu quả hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và DN; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4... Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, DN nợ đọng, có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi BHXH, BHTN, BHYT; kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHTN, BHYT.

Trước mắt, còn rất nhiều thách thức do dịch Covid-19 vẫn chưa có tín hiệu lạc quan; tình hình sản xuất - kinh doanh, việc làm của người lao động tiếp tục gặp khó khăn, do đó ông Nguyễn Thế Mạnh đề nghị BHXH các địa phương đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng; tập trung rà soát, chuẩn hóa số liệu của những nhóm ưu tiên chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng thời tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ DN, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ; đánh giá, đổi mới công tác truyền thông chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền.