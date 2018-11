Người trẻ cần kỹ năng gì để thành công trong tương lai?

Là quốc gia đứng đầu thế giới về trang bị kỹ năng tương lai cho người trẻ, những bài học từ New Zealand sẽ giúp công dân thời công nghệ 4.0 đón đầu và thành công trong "cuộc chơi" đầy thách thức này.

Người trẻ ơi, đừng sợ robot!

"Thật kỳ lạ rằng con người dường như lo lắng trước tốc độ phát triển của máy móc nhiều hơn là ủng hộ nó" - ông Setsuya Sato, giáo sư ngành cải tiến toàn cầu Trường ĐH Toyo (Nhật Bản), đưa ra nhận định khi chứng kiến sự "lên ngôi" của công nghệ thông minh.

Tại những quốc gia phát triển như New Zealand, không khó để nhận ra công nghệ trở thành mối dây liên ngành và ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực: công nghệ blockchain trong tài chính, nền tảng đám mây SCADAFarm trong quản lý nông nghiệp... Rất có thể viễn cảnh Wall-E đời thực sẽ xuất hiện - nơi mà robot có thể giải quyết hầu hết công việc của con người.

Vậy làm sao để không bị loại khỏi cuộc chơi tuyển dụng từ chính "sản phẩm" mà chúng ta tạo ra? "Bắt mạch" được tầm quan trọng của kỹ năng công nghệ trong tương lai, chính phủ New Zealand đã triển khai nhiều chính sách nhằm trau dồi kiến thức và kỹ năng công nghệ cho toàn dân, đặc biệt là trong giáo dục thế hệ trẻ.

Từ năm 2014, New Zealand đã xây dựng chiến lược "Quốc gia của những bộ óc tò mò" nhằm khuyến khích người dân quan tâm và đóng góp nhiều hơn cho khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, môn công nghệ số cũng được đưa vào giáo trình ngay từ lớp 1, bảo đảm thế hệ tương lai của xứ kiwi sẽ có tiềm năng đột phá cho lĩnh vực này. Đứng trước làn sóng cách mạng công nghệ 4.0, chính phủ New Zealand còn đầu tư 700 triệu USD cho cơ sở vật chất nhóm ngành công nghệ số, công nghệ thông tin. Nhờ đó mà người trẻ New Zealand hoàn toàn có quyền tự tin khi "bỏ túi" được một kỹ năng vô cùng quan trọng để mở cửa thành công.

Tư duy sáng tạo và thích nghi trước một thế giới chuyển động

Thực tế, bộ não con người có những khả năng kỳ diệu mà robot còn rất lâu mới có thể đạt được. Đó là tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với sự thay đổi.

Tại New Zealand, tư duy đổi mới (Think New) đã luôn được áp dụng sâu sắc trong giáo dục, tạo cơ hội cho người học được sáng tạo, thoải mái nói lên góc nhìn mới, quan điểm của riêng mình. Đến phim trường để học làm phim, vào rừng để hiểu về sinh học, thậm chí là ở nông trại để học cách chăn nuôi... là cách mà họ quan sát và trải nghiệm để có "nguyên liệu" chính cho dòng chảy sáng tạo. Nhờ tiếp xúc với nhiều lĩnh vực thú vị từ sớm, tiếp cận vấn đề bằng những góc nhìn mới lạ sẽ giúp các bạn mở rộng thế giới quan, học hỏi nhanh chóng và sẵn sàng chào đón những thay đổi của thời đại.

Những ý tưởng mà bạn từng nghĩ là "điên rồ" như xe tự lái, trong nay mai có thể chính là phương tiện đưa đón bạn hằng ngày. Bạn sẽ bước lên chiếc xe đó hay e ngại, để rồi thành công vẫn mãi là ước mơ xa vời?

Nhận thức toàn cầu - kỹ năng thiết yếu

Mỗi năm, New Zealand chào đón hơn 40.000 du học sinh cùng rất nhiều giáo viên đầu ngành đến đây giảng dạy và nghiên cứu. Chỉ ngồi trong một lớp học là bạn có thể học hỏi được những quan điểm, tầm nhìn "toàn cầu". Chính điều này đã giúp người trẻ tự tin cầm tấm bằng của mình đi xin việc ở bất kỳ quốc gia nào họ muốn.

Bên cạnh đó, những trường tại New Zealand cũng không ngừng đưa ra các sáng kiến nhằm đào tạo nên những công dân toàn cầu thực thụ. Như ĐH Lincoln (New Zealand) là điểm đến tuyệt vời cho những bạn trẻ muốn tham gia các nghiên cứu có giá trị cộng đồng. Là thành viên chủ lực của nhiều tổ chức uy tín như The Global Challenges University Alliance, sinh viên ĐH Lincoln sẽ được trực tiếp bắt tay vào các dự án để giải quyết các vấn đề của toàn cầu: an ninh lương thực, biến đổi khí hậu...

Trong hội thảo "Phát triển giáo dục phổ thông - Kinh nghiệm từ New Zealand" diễn ra tại TP HCM vào tháng 10-2018, ông John Laxon, Giám đốc khu vực Nam Á - Đông Nam Á - Trung Đông của Cơ quan Giáo dục New Zealand, chia sẻ: "Đây là những kỹ năng không chỉ gói gọn trong môi trường học mà còn giúp các bạn phát triển suốt đời. Không chỉ riêng người học mà các nền giáo dục cũng phải đưa ra được những chính sách tạo điều kiện cho giáo viên lẫn học sinh sẵn sàng đón đầu cho tương lai. Đó cũng là động lực để New Zealand phát triển giáo dục theo hướng quốc tế hóa và chuẩn bị cho tương lai".

Bạn đã sẵn sàng để tiếp thu những bài học mới, xây dựng cho bản thân sự hiểu biết, những kỹ năng để trở thành người trẻ mang tầm vóc toàn cầu?