Ngoài lương, điều gì có thể giữ chân người lao động khi chọn chỗ làm?

Đảm bảo giá trị bản thân và cân bằng cuộc sống



Mức lương nhận việc mà bạn đồng ý trong buổi phỏng vấn chính là giá trị sức lao động mà bạn đồng ý bán cho công ty để có được một vị trí công việc. Đó là thỏa thuận mà bạn hoàn toàn là người chủ động ra quyết định đồng ý hay không vào thời điểm chọn việc. Nhưng sau đó, nếu muốn 8 tiếng làm việc tại văn phòng không chỉ có một chuỗi những căng thẳng và áp lực, bạn còn phải cân nhắc nhiều yếu tố hơn là mức lương và các phúc lợi.

"Làm công việc mình yêu thích thì cả đời bạn không phải làm việc ngày nào" - nếu như điều này quá lý tưởng với hầu hết mọi người, thì ít nhất, công việc mà bạn chọn cũng nên là một lĩnh vực gần gũi với đam mê của bản thân. Để từ đó bạn sẽ có một bệ đỡ để phát triển cả về kiến thức chuyên môn lẫn kinh nghiệm làm việc. Một công ty có chính sách rộng rãi và tạo điều kiện cho nhân viên phát triển sẽ được đánh giá cao hơn khá nhiều so với một môi trường làm việc hà khắc.

Một môi trường làm việc tạo điều kiện cho nhân viên thể hiện năng lực và phát triển bản thân sẽ có nhiều hơn sức hút với giới trẻ

"Tôi gắn bó với ngân hàng của mình cũng được gần 5 năm nay rồi. Tôi khá hài lòng với chỗ làm hiện tại vì các lãnh đạo đã xây dựng một môi trường thân thiện, chịu khó tạo động lực và các sân chơi cho chúng tôi sáng tạo" - chị Ngọc Nga - chuyên viên dự án Basel II tại một ngân hàng cổ phần tại TP HCM - chia sẻ.



Nếu bạn hài lòng về nơi làm việc, áp lực công việc sẽ nhanh chóng được giải tỏa trước cả khi bạn bước chân về đến thềm cửa nhà mình. Cuộc sống của bạn vì thế sẽ được cân bằng hơn. Trước nhu cầu chính đáng này của người lao động, nhiều doanh nghiệp ngày càng chú trọng đầu tư xây dựng môi trường làm việc và chính sách nhân sự sao cho thân thiện nhất.

Hạnh phúc với công việc và tập thể của mình cũng là bí quyết để sự nghiệp nhanh chóng thăng tiến

Hơn nữa, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thì "nhảy việc" hoặc tìm kiếm môi trường làm việc hấp dẫn hơn với một người lao động không hề khó, nếu bạn có đủ năng lực. Vì thế, để giữ chân người tài, ngoài trách nhiệm trả lương xứng đáng, doanh nghiệp cũng cần giúp bạn hài lòng về chính môi trường làm việc cũng như công việc của mình.



Về khía cạnh này, ông Đào Mạnh Kháng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) - đơn vị vừa giành được giải thưởng uy tín "Nơi làm việc tốt nhất châu Á - HR Asia: Best companies to work for in Asia", cũng chia sẻ: "Việc xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, có đủ không gian thoải mái lẫn điều kiện để người lao động có thể phát triển bản thân luôn là chiến lược ưu tiên hàng đầu trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại ABBANK".

Chốn làm việc nên là "ngôi nhà thứ 2"

8 tiếng - nghĩa là 1/3 thời gian của mỗi ngày của bạn phải trải qua ở nơi làm việc. Chất lượng cuộc sống của bạn, vì thế, chịu ảnh hưởng khá nhiều vào môi trường văn phòng và những đồng nghiệp xung quanh. Đó là lý do mà bạn nên chọn một nơi giúp bạn có cảm giác thoải mái, có thể chia sẻ từ gánh nặng công việc cho đến những vui buồn của cuộc sống.

Ngày càng có nhiều văn phòng mở, với nhiều tiện ích gần gũi nhằm tạo tâm lý thoải mái cho nhân viên

Với quan niệm "Sau tổ ấm của riêng mình thì nơi làm việc nên là nơi mà bạn muốn gắn bó nhất", vị đại diện ABBANK chia sẻ thêm về chiến lược nhân sự: "Ban lãnh đạo ngân hàng muốn xây dựng văn phòng làm việc như ngôi nhà thứ 2 cho CBNV, là nơi giúp các nhân viên có không gian cho hoạt động tập thể, nơi người lao động có không gian để nuôi dưỡng tâm hồn với thư viện riêng và tập luyện thể chất…"



Thực tế, ngân hàng này không chỉ chú trọng vào các chính sách phát triển chất lượng nhân sự mà còn đầu tư vào không gian, môi trường làm việc với mong muốn mang đến những giá trị gia tăng cho CBNV khi lựa chọn cống hiến tại ngân hàng. Nổi bật nhất phải kể đến là văn phòng Hội sở mới của ABBANK được đầu tư thiết kế hiện đại, năng động với các không gian làm việc mở, nhiều cây xanh và các khu vực sinh hoạt đa chức năng như: thư viện, phòng tập yoga, phòng vắt sữa cho CBNV nữ sau sinh.

Góc thư giãn cực chất của ABBANK với mong muốn biến chỗ làm thành "căn nhà thứ 2" cho nhân viên

Có lẽ nhờ thế mà mức độ hài lòng của CBNV ABBANK dành cho tổ chức của mình ở mức khá cao, dựa trên kết quả khảo sát độc lập của tạp chí HR Asia - đơn vị chủ quản giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á". Đặc biệt, ABBANK đã đạt điểm gần tuyệt đối (4,54/5) cho 2 nội dung: Doanh nghiệp luôn có những chính sách khuyến khích CBNV phát triển thêm những kỹ năng/bằng cấp; CBNV có tinh thần gắn bó và phát triển lâu dài, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp và nỗ lực phát triển để giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu chung trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp.



Tại báo cáo về phương hướng hoạt động năm 2020, HĐQT ABBANK cho biết cũng đang nghiên cứu triển khai cơ chế khoán đơn giá tiền lương để thu nhập nhân viên gắn với hiệu quả kinh doanh; bảo đảm các chính sách đãi ngộ hợp lý, công bằng nhằm giữ chân CBNV có năng lực và gắn bó lâu năm với ngân hàng, hài hòa với chính sách thu hút đội ngũ lao động tốt từ bên ngoài.