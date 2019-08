Mô hình kinh doanh tỉ USD hút nhà đầu tư tại Phú Quốc

Vị trí, yếu tố sống còn của shop thương mại

Là dòng sản phẩm mới ra mắt thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam, loại hình shop thương mại đang được giới chuyên gia, đầu tư nhắc đến như một làn gió mới mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho phân khúc BĐS nghỉ dưỡng cao cấp.

Anh Vũ Sáu Linh, nhà đầu tư lâu năm đến từ TP HCM, cho rằng, với loại hình BĐS chuyên biệt như shop thương mại thì vị trí là yếu tố sống còn của tài sản. Vị trí của shop càng nằm ở khu vực đông người qua lại, tiềm năng kinh doanh càng lớn. Dành nhiều tháng "săn" dự án, anh Linh quyết định đầu tư vào dòng shop thương mại Grand World của chủ đầu tư New Vision (với cổ đông chính là Vinpearl) đang rất hot tại Phú Quốc. Với "lực hút nam châm" của các tiện ích liền kề và nằm trong tổ hợp trở thành cơ sở để hút du khách đến với khu phố mua sắm.

"Grand World nằm ngay trong quần thể Corona Casino, sẽ hút những người có tiền đến đây; ngoài ra còn có công viên Vinpearl Land; vườn thú bán hoang dã Vinpearl Safari… Du khách sẵn sàng chi nhiều tiền cho mua sắm, việc còn lại chỉ là các mặt hàng có đủ thu hút hay không thôi", anh Sáu Linh nhận định.

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, trong 6 tháng đầu năm 2019, Phú Quốc đã đón hơn 2,2 triệu lượt du khách, tăng 36% so với cùng kỳ; khách quốc tế hơn 392.000 lượt người, tăng 35,5% so với cùng kỳ, doanh thu đạt hàng ngàn tỉ đồng.



Trong khi đó, hoạt động mua sắm đóng góp rất lớn trong doanh thu của các tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp. Vì thế, shop thương mại trở thành mô hình kinh doanh khiến các nhà đầu tư không thể "làm ngơ" đứng ngoài cuộc, nhanh tay chớp lấy cơ hội đầu tư vào sản phẩm shop đầy tiềm năng.

"Phú Quốc có tiềm năng quá lớn mà chưa có một nơi thực sự xứng tầm để phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí. Khi dự án Grand World Phú Quốc xuất hiện, tôi quyết định xuống tiền đầu tư ngay", anh Nguyễn Đức Bình, nhà đầu tư ở Hà Nội nói.

Khả năng sinh lời nhanh chóng và lâu dài

Nằm trong tổ hợp Grand World Phú Quốc, dòng sản phẩm shop gồm 979 căn shop thương mại được chia thành 3 phân khu với 3 phong cách thiết kế khác biệt: Shop Thượng Hải (The Shanghai), Shop Đông Dương (The Indochine), Shop Địa Trung Hải (The Mallorca). Các dãy shop diện tích từ 70-120 m2 được quy hoạch thông minh, phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh, được bố trí chạy dọc dự án tạo nên các tuyến phố đi bộ và mua sắm sầm uất và náo nhiệt.

Khu shop tại Grand World được quán lý vận hành bởi Vincom Retail - đơn vị quản lý vận hành các trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc đảm bảo khả năng sinh lời nhanh chóng và lâu dài.

Trong khi đó, theo giới chuyên gia, không chỉ là đơn vị quản lý giúp khu shop vận hành chuyên nghiệp, Vincom Retail còn tổ chức nhiều hoạt động lễ hội nhằm thu hút khách du lịch đến với Grand World, vui chơi và nghỉ dưỡng. Quy hoạch ngành hàng tại khu phố mua sắm cũng là một điểm mạnh được giới chuyên môn đánh giá cao, đảm bảo trong tương lai khi đi vào vận hành, khu phố sẽ hút khách.



Tổ hợp Grand World Phú Quốc đã vận hành theo đúng quỹ đạo phát triển của nền kinh tế du lịch toàn cầu, áp dụng công thức của các tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp thành công trong khu vực và trên thế giới như tại Venetian (Macau) và Bellagio (Las Vegas) - nơi tập trung tâm nhiều shop thương mại sầm uất, khách sạn, nhà hàng… thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm, với doanh thu hàng chục tỉ USD mỗi năm.

Cộng hưởng với sức hấp dẫn vốn có của Phú Quốc, casino sẽ là thỏi nam châm hút dòng khách du lịch tới Phú Quốc và quyết định lưu trú, sử dụng dịch vụ tại Grand World trong đó có hoạt động mua sắm. Đặc biệt, sự ra đời của hãng hàng không Vinpearl Air lại một lần nữa đem đến cho Grand World một sinh khí mới nhờ những đường bay thẳng cũng như nguồn khách khổng lồ sẽ đổ về đây. Đó chính là bảo chứng cho tiềm năng lời sinh bền vững của các BĐS nghỉ dưỡng tại khu vực trong đó có loại hình shop thương mại mới mẻ mà đầy tiềm năng.

Giải pháp tài chính linh hoạt cho các sản phẩm shop thương mại Grand World Phú Quốc Khi khách mua shop sẽ được bảo lãnh mức tiền thuê tối thiểu trong hai năm đầu là 5% một năm tính theo giá bán shop trên hợp đồng mua bán. Khách cũng được hỗ trợ lãi suất cho đến ngày bàn giao nhưng không quá ngày 28-2-2020, ân hạn nợ gốc và miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất. Sau thời gian hỗ trợ lãi suất tiếp tục ân hạn nợ gốc 24 tháng nhưng không quá ngày 28-2-2022. Lãi suất chi trả trong thời gian ân hạn nợ gốc 24 tháng được trích từ khoản hỗ trợ cho thuê 5% một năm. Chủ đầu tư cũng cho phép nợ gốc 24 tháng nhưng không quá ngày 28-2-2022. Bên cạnh đó, khách thuê shop được hỗ trợ gói nội thất tương đương 6% giá bán shop theo hợp đồng mua bán (không gồm VAT), gói hỗ trợ nội thất này sẽ được thanh toán sau khi khách thuê hoàn thiện thi công shop và đi vào hoạt động trong vòng 8 tháng kể từ ngày bàn giao.