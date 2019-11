MM Mega Market cùng Sở Công Thương TP HCM tổ chức thành công "Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan"

Trong khuôn khổ sự kiện, 7 biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Big C để xuất khẩu hàng Việt sang phân phối tại Thái Lan. Ông Pattaphong Iamsuro, Giám đốc thương mại của Big C Supercenter, cho biết những biên bản hợp tác vừa được ký kết này sẽ cho phép Big C là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm Việt Nam được lựa chọn ở Thái Lan, thông qua hệ thống MM Mega Market tại Việt Nam. Những MOU này sẽ mở đường cho ngày càng nhiều sản phẩm của Việt Nam vào thị trường Thái Lan trong thời gian tới thông qua hệ thống phân phối gồm hàng trăm siêu thị Big C.



Một gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam tại "Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan 2019" ở Big C Thái Lan

35 quầy hàng trưng bày của các thương hiệu Việt tại sự kiện đã thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng Thái Lan trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.



Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Hải Bằng đánh giá cao sáng kiến lần đầu tổ chức Tuần lễ hàng Việt của TP HCM và BJC (tập đoàn sở hữu thương hiệu MM Mega Market tại Việt Nam và BigC tại Thái Lan) và khẳng định đây là cơ hội tốt để các sản phẩm xuất khẩu hàng tiêu dùng Việt Nam có thể tiếp cận thị trường Thái Lan thông qua hệ thống phân phối gồm hàng trăm siêu thị Big C của tập đoàn BJC.