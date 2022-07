Lời cảm ơn dành cho “Chiến hữu đồng hành – Tự hào lan tỏa"

Đoàn xe Liên Minh Winner được anh em cơ sở chào đón nồng nhiệt và các thành viên cùng Đoàn viên tại địa phương đã chung tay trồng 100 cây Osaka đỏ và trao tặng 1.000 phần quà hiếu học tại mỗi địa phương. Dù thời tiết nắng nóng nhưng nụ cười của các thành viên đã xua tan đi mệt nhọc.

Những nơi mà chương trình đi qua, tỉnh đoàn các cấp đều nhiệt thành giúp đỡ, tạo điều kiện và gửi những lời "có cánh" dành cho Honda Việt Nam.

Ông Huỳnh Thanh Tuấn – Bí Thư huyện Đoàn tỉnh An Giang gửi lời động viên đến thanh viên chương trình: "Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Honda Việt Nam, đến các anh em CLB WINNER An Giang cùng các thanh niên tình nguyện đã đến và tham gia vào chương trình "Chiến Hữu Đồng Hành, Vang Danh Tự Hào". Đây là một chương trình đầy ý nghĩa, rất nhân văn. Tỉnh đoàn An Giang hy vọng Honda Việt Nam sẽ một lần nữa trở lại An Giang và cùng tỉnh nhà tổ chức những chương trình mang ý nghĩa cộng đồng như vậy".

Tạm biệt những ánh mắt yêu thương của các em nhỏ và ban ngành đoàn thể.Trên cung đường đi qua, những mầm cây Osaka đỏ vẫn còn đẫm nước, như hy vọng về một tương lai rực rỡ. Màu hoa đỏ ấy như tinh thần xông pha của các anh em trong CLB Liên Minh Winner sục sôi với đam mê cháy bỏng cùng chiếc Honda WINNER X trên hành trình dựng xây một tương lai rực rỡ dành cho các em nhỏ hiếu học tại quê nhà.